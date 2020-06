Un jeune latino-américain tué par la police à Los Angeles

Les autorités du comté de Los Angeles, aux États-Unis, ont demandé mardi l'ouverture d'une enquête indépendante sur la mort d'un jeune vigile d'origine latino-américaine, abattu par des hommes du shérif dans des circonstances troubles.

Andres Guardado, 18 ans, a reçu six ou sept balles dans le corps jeudi dernier dans la ville de Gardena, alors que des manifestations se succèdent en Californie et dans tous les États-Unis pour dénoncer les brutalités policières visant les minorités.

Les policiers affirment que la victime a été abattue devant un garage automobile après avoir «sorti une arme de poing», tandis que les membres de sa famille assurent qu'il a été pris pour cible de dos, alors qu'il s'enfuyait.

Les instances dirigeantes du comté de Los Angeles ont demandé mardi à l'unanimité l'ouverture d'«une enquête poussée et indépendante» pour faire toute la lumière sur les circonstances de ce décès.

Lundi, devant la polémique qui enflait autour de la mort du jeune homme, le shérif de Los Angeles avait lui-même demandé au procureur de Californie de superviser les investigations, disant souhaiter agir en «toute transparence».

Selon les services du shérif, les policiers étaient en patrouille lorsqu'ils ont approché Andres Guardado, qui était vêtu en civil et était porteur d'une arme. Il s'agit d'une arme de chasse illégale et non enregistrée, ont-ils souligné.

Aucune vidéo du drame n'est disponible à ce stade, les hommes du shérif n'étant pas équipés de caméras, et les résultats de l'autopsie du jeune homme n'ont pas été rendus publics par la police, alimentant les soupçons de la famille.

Des centaines de personnes ont manifesté après la mort de Guardado et un rassemblement a été dispersé dimanche à coups de gaz au poivre et de balles en caoutchouc par les hommes du shérif.