Une Saint-Jean pas comme les autres

Les Québécois s’apprêtent à vivre une fête nationale inédite. À cause de la COVID-19, il faudra oublier les traditionnels rassemblements festifs sur les plaines d’Abraham à Québec ou au Quartier des spectacles à Montréal. La Saint-Jean 2020 sera célébrée devant la télé ou dans un ciné-parc.

Il y aura quand même un grand spectacle, justement baptisé Tout le Québec à l’unisson.

Il sera enregistré sans public à l’Amphithéâtre Cogeco de Trois-Rivières et diffusé en simultané, mardi soir, sur les quatre grands réseaux.

Il sera animé par Pierre Lapointe et Ariane Moffatt et il mettra en vedette Lara Fabian, Patrice Michaud, Marie-Mai, Alexandra Stréliski, Cœur de pirate et des dizaines d’autres chanteurs et chanteuses de chez nous.

Bref, ce sera historique, ont déjà proclamé les porte-étendard de cette Saint-Jean pas comme les autres.

« Normalement, les Québécois sont divisés dans 700 sites différents à travers le Québec, avec toutes les fêtes de quartier. Cette année, ça va être la première fois que tout le monde va être en train de faire la même affaire à la maison. Ça va plus ressembler au jour de l’An qu’à la fête nationale », souligne le comédien Didier Lucien, porte-parole 2020 de la fête nationale.

Ce sera aussi une Saint-Jean sans feux de joie ni feux d’artifice.

En raison de la canicule qui augmente à l’extrême les risques d’incendies de forêt, le gouvernement du Québec a interdit tous les feux sur le territoire.

Au ciné-parc

Cela dit, le spectacle télévisé n’est pas la seule option offerte aux Québécois qui veulent fêter la nation. Après avoir amorcé ses activités à la Baie de Beauport, à Québec, la série de concerts TD musiparc profitera des soirées du 23 et du 24 juin pour étendre ses activités à Mirabel, à Gatineau, à Mercier et à Bromont.

Les adeptes de la formule ciné-parc pourront célébrer avec 2Frères, Marc Dupré, France D’Amour, Kaïn, Dany Bédar et Bleu Jeans Bleu.

« En dehors de Québec, ce sont des premières et on sent un engouement », affirme la responsable des communications Mélissa Parent.

Devant public en Gaspésie

Dans ce mur virtuel et automobile, il y a quelques brèches. Ainsi, quelques Gaspésiens chanceux pourront assister à une prestation en chair et en os, le 24 juin.

Mis sur pied par le Festival en chanson, l’événement Encore 1 fois 5 réunira des artistes locaux, dont Marie-Pierre Arthur et Daniel Boucher, qui se produiront dans cinq lieux différents de Grande-Vallée et de Petite-Vallée.

Le même soir, Rémi Chassé chantera pour cinquante personnes à la salle Jean-Cossette, à Amqui.

Sinon, ça se passera surtout en ligne avec, entre autres, Safia Nolin, qui mettra en valeur la diversité lors d’une soirée musicale diffusée sur sa page Facebook, tandis que l’humoriste Philippe Laprise présentera une édition spéciale Saint-Jean de son Facebook Live hebdomadaire, Les Chroniqueurs.

À la télé, le spectacle Le Québec à l’unisson

C’est une fête nationale historique que l’on vivra mardi soir, sur les quatre grands réseaux de télé (TVA, Radio-Canada, Télé-Québec et V). Pour l’occasion, plus de 40 artistes prendront part au grand spectacle capté à l’Amphithéâtre Cogeco de Trois-Rivières. Ariane Moffatt et Pierre Lapointe se chargeront de l’animation.

Intitulée Tout le Québec à l’unisson, la grande célébration sera retransmise pour la toute première fois simultanément sur les quatre chaînes de télé principales.

► Le grand spectacle de la fête nationale, Le Québec à l’unisson, sera diffusé mardi soir, à 20 h, sur les ondes de TVA, de Radio-Canada, de Télé-Québec et de V. Pour les infos : fetenationale.quebec.

Voici quelques-uns des artistes invités:

Ariane Moffatt

Pierre Lapointe

Michel Rivard

Lara Fabian

Patrice Michaud

Louis-Jean Cormier

Isabelle Boulay-Richard Séguin

Émile Bilodeau

Cœur de pirate

Les sœurs Boulay

Roch Voisine

Diane Dufresne

Fred Pellerin

Luce Dufault

Marie-Mai

Alexandra Stréliski

Hubert Lenoir

Vincent Vallières

Gregory Charles

Paul Piché

Les Trois Accords

Les spectacles dans les musiparcs

Dans leurs voitures, les Québécois pourront aussi se déplacer pour entendre- un des dix concerts présentés dans les ciné-parcs les 23 et 24 juin.

Le 23 juin

2Frères, à Québec

Marc Dupré, à Mirabel

France d’Amour, à Gatineau

Kaïn, à Mercier

Dany Bédar, à Bromont

Le 24 juin

2Frères, à Québec

Marc Dupré, à Mirabel

France d’Amour, à Gatineau

Kaïn, à Mercier

Bleu Jeans Bleu, à Bromont

Sur le web

La fête nationale se célébrera aussi sur le web. Voici quatre événements à retrouver sur les réseaux sociaux le 24 juin.

Le 24 juin

La saint-Jean de Kaïn :

Le groupe proposera aussi le concert virtuel La Saint-Jean de Kaïn !.

20 h 30, sur le site lepointdevente.com.

Philippe Laprise :

L’humoriste a préparé une édition spéciale sur Facebook avec notamment Vincent Graton, Brigitte Boisjoli, Dominique Hudson, Jean-Michel Anctil et Neev.

18 h, au facebook.com/PhilLaprise.

Safia Nolin :

La musicienne présentera le spectacle virtuel Saint-Jeanne avec des invités, dont Backxwash, Tranna Wintour et Karl Hardy. La drag queen Kiara sera à l’animation.

20 h, au facebook.com/safianolin.

Tout pour la musique :

La chaîne TFO célébrera la Saint-Jean sur YouTube du 25 au 28 juin. On pourra y voir notamment des prestations virtuelles de Lisa LeBlanc, Jill Barber et Dumas.

toutpourlamusique.ca