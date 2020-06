À Rawdon, des visiteurs contraints de rebrousser chemin

Plusieurs personnes qui souhaitaient profiter des sites récréotouristiques de Rawdon à la Fête nationale ont dû rentrer bredouille.

En réaction aux débordements survenus le week-end dernier, le maire de la municipalité dans Lanaudière, Bruno Guilbault a annoncé lundi permettre l’accès au site uniquement à ses citoyens et ce, jusqu’au 30 juin.

Quelques jours après la mise en place de cette mesure draconienne, le maire a confirmé son efficacité.

«Ça fonctionne très bien. Dame Nature est aussi de notre côté comme il faut moins chaud et un petit peu moins beau et normalement, la journée de la Fête nationale est beaucoup plus achalandée», explique Bruno Guilbault à TVA Nouvelles.

Les agents de sécurités déployés sur les lieux avaient demandé à environ 80 personnes de rebrousser chemin mercredi en début d’après-midi. Selon le maire, les touristes se sont montrés coopératifs.

Néanmoins, selon un agent de sécurité rencontré sur les lieux, les gens «n’étaient pas contents du tout».

«Les gens déplorent que les informations aux nouvelles et sur le site de la ville de Rawdon n’étaient pas clairs et ils sont frustrés parce qu’ils viennent de loin», explique l’agent rencontré par TVA Nouvelles.

Le maire Bruno Guilbault a demandé l’aide de la Sûreté du Québec pour gérer l’afflux soudain de touristes en pleine canicule et pour prévenir plusieurs gestes inappropriés voire dangereux dans le parc des chutes Dorwin, le parc des Cascades et la plage municipale.