Autre journée noire pour les motocyclistes

Deux balades à moto en cette journée fériée de la Saint-Jean-Baptiste se sont terminées tragiquement, mercredi, alourdissant encore plus le bilan routier dévastateur des derniers jours chez les motocyclistes.

Un homme de 45 ans a d'abord perdu la vie à la suite d'un accident survenu vers 11 h 30 à Notre-Dame-de-Lourdes, dans Lanaudière.

Selon les informations de la Sûreté du Québec (SQ), l'homme roulait sur le rang Sainte-Rose lorsqu'il s'est fait couper le chemin par une voiture arrivant en sens inverse qui a effectué un virage à gauche.

La victime aété transportée en centre hospitalier, où les médecins n'ont pu que constater son décès.

Puis, en après-midi, un autre motocycliste a trouvé la mort, cette fois-ci sur le rang Saint-Mathieu, à Shawinigan.

Selon la SQ, le conducteur, un homme de 40 ans, aurait cherché à dépasser trois voitures dans une zone où il n'avait pas le droit de le faire. Or, au moment de réaliser la manœuvre, la première des trois voitures a amorcé un virage à gauche. Le motocycliste n'a pu l'éviter.

Dans les deux cas, les conducteurs étaient seuls sur leur bolide et personne d'autre n'a été blessé. Des enquêtes ont été ouvertes pour tenter d'éclaircir les causes et circonstances exactes de ces deux accidents.

Sombre semaine

Ces deux décès s'ajoutent à une longue liste de motocyclistes ayant perdu la vie en pratiquant leur passion dans les derniers jours.

Dans la nuit de mardi à mercredi, un jeune homme d'à peine 18 ans a péri en allant percuter le muret d'un viaduc du côté de Lévis. La vitesse pourrait avoir joué un rôle dans cet accident, a rapporté le «Journal de Québec».

Au moins cinq accidents de moto sont aussi survenus au cours de la dernière fin de semaine. À Frelighsburg, en Montérégie, un motocycliste de 30 ans a perdu la vie après avoir percuté une voiture qui tournait à gauche.

La veille, Paul Provencher, 41 ans, avait été happé à Sainte-Perpétue, dans le Centre-du-Québec, par un automobiliste qui avait ensuite abandonné sa voiture pour prendre la fuite à pied.

D'autres amateurs de moto avaient aussi subi des blessures lors de divers accidents, incluant une collision avec un chevreuil à Saint-Nazaire-d'Acton, en Montérégie, samedi.