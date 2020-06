Guy Nantel dénonce l’absence du drapeau lors du spectacle de la fête nationale

La disparition du fleurdelisé lors du spectacle de la fête nationale démontre que le multiculturalisme l’emporte tranquillement sur le nationalisme au Québec, selon le candidat à la chefferie du Parti québécois Guy Nantel.

M. Nantel, qui est officiellement candidat depuis hier, s’en est pris aux organisateurs du spectacle diffusé mardi soir. L’absence du drapeau, lors de cet événement, l'a fait tiquer.

La fête était orchestrée par le Mouvement national des Québécois. Sa présidente, Martine Desjardins, a expliqué dans les médias sociaux qu’il s’agissait d’une erreur. Normalement, des drapeaux sont donnés à la foule. Mais cette année, le spectacle se faisait sans public. «Mon erreur», a-t-elle indiqué. Elle a ajouté qu’il ne s’agissait pas d’un «complot».

M. Nantel estime tout de même qu’il s’agit d’une erreur «déplorable». «Voilà un symbole fort de comment on enlève une identité à un peuple. On a enlevé les discours patriotiques, on a enlevé le nom de la Saint-Jean, et maintenant on enlève le drapeau», a-t-il dénoncé en entrevue avec Le Journal.

«C’est une élimination de tous les symboles. C’est la meilleure façon d’effacer un peuple», a-t-il ajouté.

Il croit que cette dépolitisation de la fête nationale est la démonstration d’une victoire de plus en plus visible «du multiculturalisme sur le nationalisme». «Ils ne réalisent pas qu’il y a un prix à payer: ce sera de plus en plus difficile de parler français en Amérique du Nord», a-t-il laissé tomber.

Il souligne que le Canada, qui se dit «postnational», n’hésite pourtant pas à sortir la feuille d’érable le 1er juillet.

M. Nantel, de son côté, a choisi d’annoncer sa candidature officielle à la chefferie du PQ le 23 juin. «Il y a une question de circonstances, mais, oui, il y a une symbolique. La Saint-Jean, le Québec, le PQ, c’est tout lié ensemble», a-t-il souligné.

Il espère que d’autres potentiels concurrents, comme l’historien Frédéric Bastien, réussiront à obtenir les signatures requises. Contrairement au PLQ, qui a couronné Dominique Anglade, le PQ fera un débat d'idées, s'est réjoui M. Nantel.

Son équipe prépare également un plan de match pour rencontrer les militants du parti et attend de voir quelles seront les règles de santé publique en août et en septembre.

«On souhaite faire une tournée, mais les règles changent de jour en jour», a indiqué M. Nantel. Il a salué la gestion de crise du gouvernement Legault, mais estime qu’on peut tout de même critiquer la lenteur du gouvernement à se procurer des équipements de protection personnels au début de la pandémie.