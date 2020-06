Le Canada décoté par l’agence Fitch

L’agence américaine de notation Fitch a publié mercredi une mise à jour de la cote de crédit du Canada qui a été abaissé de AAA à AA+.

Essentiellement, Fitch indique que la baisse s’explique par «la détérioration des finances publiques du Canada en 2020 à la suite de la pandémie de coronavirus».

L’agence note que le Canada affichera un déficit public beaucoup plus important en 2020 et sortira de la récession avec des ratios de dette publique beaucoup plus élevés.

«Le déficit plus élevé est en grande partie imputable aux dépenses publiques pour compenser une forte baisse de la production, certaines parties de l'économie ayant été fermées pour contenir la propagation du coronavirus», a-t-on fait savoir.

En l’occurrence, Fitch prévoit que les mesures prises pendant la pandémie font monter la dette publique brute consolidée du Canada à 115,1% du PIB en 2020, contre 88,3% du PIB en 2019.

«La dette publique brute consolidée (GG) du Canada, parmi les plus élevées de la catégorie «AA», dépasse la médiane «AA» actuelle de 42,3% du PIB prévu pour 2020, ainsi que son ratio intérêts / revenus (7,0% contre 2,7%, respectivement)», a-t-on précisé.