Un enfant de trois ans blessé par un feu d’artifice à New York

Un garçon de trois ans a été blessé par un feu d’artifice lancé en pleine rue de New York alors qu’il se trouvait dans sa maison.

Dans une vidéo rendue publique par le service de police de New York (NYPD), on voit une personne allumer un feu d’artifice au milieu d’une rue de la Grosse Pomme.

Celui-ci explose dans le ciel, mais des éclats du feu redescendent vers les édifices. La vidéo montre un éclat qui entre par la fenêtre d’une chambre, puis on voit une lumière vive et on entend des cris.

Selon la police, le bambin touché par le feu d’artifice a subi des lacérations à un biceps et des brulures au premier et au deuxième degré.

La famille aurait conduit le jeune garçon à l’hôpital où il a eu des points de suture.

Le NYPD enquête sur l’événement et cherche à connaître l’identité de la personne qui a allumé le feu d’artifice.

Feux sauvages

Depuis plusieurs semaines, New York connaît une vague de feux d'artifice sauvages déclenchés par centaines chaque nuit dans plusieurs quartiers.

Durant plusieurs heures, chaque soir, les explosions se succèdent, à quelques secondes d'intervalle: pétards, feux de Bengale, mais aussi fusées de gros calibre, similaires à celles utilisées par les professionnels.

Mardi, le maire Bill de Blasio a annoncé la création d'une équipe dédiée, qui va s'attaquer, selon lui, aux «racines» du problème, à savoir les distributeurs et revendeurs qui approvisionnent illégalement le marché new-yorkais.

Quelque 42 personnes, issues de l'unité de renseignement de la police de New York, des pompiers et du bureau du shérif, composeront cette équipe.

Concernant les usagers qui mettent à feu ces engins, souvent des jeunes, d'après lui, Bill de Blasio veut miser sur la pédagogie plus que sur la répression, a-t-il expliqué mardi.

Les pompiers de New York vont mener une campagne de sensibilisation pour rappeler les risques que présente le déclenchement de feux d'artifice sauvages.