Une récession mondiale plus sévère que prévue en 2020

La récession mondiale, consécutive aux mesures de confinement pour endiguer la pandémie de COVID-19, sera plus forte que prévue cette année, selon les dernières prévisions du Fonds monétaire international publiées mercredi.

Le FMI table désormais sur une contraction du PIB mondial de 4,9% contre 3% en avril. Toutes les régions du monde sont concernées par ces projections pessimistes. Le PIB des États-Unis, première économie du monde, va ainsi plonger de 8% contre 5,9% estimé précédemment.

De plus, l'institution de Washington estime que la reprise attendue en 2021 sera moins soutenue qu'initialement projeté (+5,4% contre 5,8%). Et au total, cette crise va induire une perte cumulée de plus de 12 000 milliards de dollars pour l'économie mondiale en deux ans.