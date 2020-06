750 000 $ pour attirer les Québécois à Québec

La Ville de Québec et l’Office du tourisme misent sur les touristes Québécois cet été et lancent une campagne publicitaire de 750 000 $ pour les attirer dans la capitale.

«Notre campagne est un clin d’œil aux gens du Québec avec la thématique qu’on a de la place, a exprimé le maire de Québec, Régis Labeaume. Les Québécois connaissent notre ville et notre région, mais nous voulons leur rappeler comment il est agréable de séjourner dans une capitale nationale organisée à échelle humaine et où les espaces sont disponibles, même dans les milieux urbanisés.»

Le maire voulait s’assurer que Québec soit parmi les premières régions à se lancer dans les offensives pour courtiser les touristes. S’il n’avait tenu qu’à lui, celle qui s’amorce aurait été mise en place dès le début mai. Mais il a fallu attendre en raison des mesures de confinement entre les régions.

Choix de vacances

«On veut arriver au moment où les gens vont prendre des décisions pour leurs vacances. On leur rappelle qu’on existe et, dans les deux, trois prochaines semaines, on arrive au bon moment.»

La campagne multiplateforme sera principalement déployée sur les médias traditionnels, a insisté le maire. Elle sera articulée autour d’une vidéo publicitaire et se retrouvera aussi dans les imprimés.

«Plus que jamais, on a besoin de place», dit la voix narrative sur la vidéo qui vante les mérites de la capitale. «Québec, la place pour se retrouver maintenant», conclut-elle.

La campagne est financée à parts égales par la Ville de Québec, le gouvernement du Canada et l’Office du tourisme, qui investissent chacun 250 000 $.

Sécuritaire

«Nous mettons tout en œuvre pour avoir une saison tout aussi profitable qu’agréable», a souligné Benoit Pigeon, directeur de l’Office du tourisme de Québec, qui insiste sur le fait que Québec est une destination sécuritaire et adaptée à la crise sanitaire. On veut cibler un public adulte et familial, spécifiquement de l’ouest de la province et de la grande région de Montréal. On tente ainsi de compenser la perte des touristes internationaux.

Le maire estime que ce sont les touristes à convaincre, puisque les gens de l’est sont une clientèle naturelle de la région. «Les gens adorent Québec. Mais faut rappeler au monde que tu existes.»

Des forfaits au rabais seront aussi offerts. Les actions publicitaires dirigeront les visiteurs vers une page web qui regroupera les offres des attraits locaux.