Alicia Moffet virtuellement

Alicia Moffet devait lancer son premier album au Théâtre Corona au mois de mai. Elle a finalement dû repousser la sortie en raison du... coronavirus. Jeudi, via la plateforme Yoop, elle a virtuellement présenté ses nouvelles compositions à 5000 personnes.

« C’était impossible que je ne fasse pas un lancement pour mon premier album », a lancé Alicia Moffet dans sa loge à quelques minutes de son lancement virtuel.

La chanteuse, qui s’est longtemps fait languir avant de sortir son premier album, a décidé d’opter pour la nouvelle plateforme, L’Espace Yoop, pour présenter ses nouvelles compositions.

Le Journal était présent pour assister à la prestation, qui se tenait sur la scène de la salle Wilfrid-Pelletier. La chanteuse de 21 ans avait prévu interpréter six chansons (Body High, On Your Mind, Take Control, Open Up, Ciel, Beautiful Scar) et faire jouer les autres pièces en mode « session d’écoute ».

« La première fois que je suis arrivée ici, j’ai fait “oh mon Dieu, c’est immense !” », a dit Alicia Moffet à propos des installations de L’Espace Yoop à la Place des Arts.

Avec ses écrans géants qui peuvent retransmettre les visages de 64 internautes, la plateforme a l’air d’être directement tirée de la populaire série de Netflix, Black Mirror.

« C’est le plus proche de la réalité que l’on peut avoir dans la situation où l’on est, dit Alicia, par rapport à la pandémie. C’est quasiment plus cool que si on avait été en salle. »

Prestation interactive

Jeudi, la chanteuse était accompagnée de ses musiciens Gabriel Thibault (clavier) et Vincent Gendron (guitariste). Elle avait même décidé d’apporter son propre divan sur scène. « Je me disais que c’était concept, car on est tous confinés chez nous », explique-t-elle.

Pas moins de 5000 personnes avaient déboursé 17,39 $ pour assister virtuellement au lancement. Alica Moffet a répondu à quelques-unes de leurs questions, racontant notamment que l’album a pris deux ans et demi à faire et qu’elle a conçu quelques chansons à Los Angeles.

Vers la fin du lancement, elle a accueilli le rappeur FouKi, tout de rose vêtu, pour livrer le récent succès Ciel.