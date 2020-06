Céline Dion célèbre la Fierté en musique

Céline Dion souligne la Fierté LGBTQ+ en proposant une sélection de quelques chansons dansantes qu’elle affectionne.

Publiée jeudi sur plusieurs plateformes de musique en continu, la liste de lecture de Céline Dion comprend des pièces des six dernières décennies, de Respect d’Aretha Franklin (1967) à Rain on Me de Lady Gaga et Ariane Grande (2020).

Quelques artistes apparaissent plus d’une fois, comme Madonna (Vogue, Material Girl), Whitney Houston (I Wanna Dance With Somebody, Higher Love), Queen (I Want To Break Free, Somebody To Love) et George Michael (Faith, Freedom).

Chansons en français

La sélection de Céline Dion comprend une seule chanson d’un artiste québécois : Sexus Plexus Nexus de l’auteur-compositeur-interprète, Pierre Kwenders. Côté francophone, la diva de Charlemagne retient Désenchantée et Sans contrefaçon de Mylène Farmer, Alors on danse de Stromae, Oui ou non d’Angèle et Je t’aime moi non plus de Serge Gainsbourg et Jane Birkin.

Ailleurs, on relève également Relax, Take It Easy de Mika, Sexual healing de Marvin Gaye, Make Me Feel de Janelle Monae, Livin’ La Vide Loca de Ricky Martin, Venus de Bananarama, Sissy That Walk de RuPaul, Good as Hell de Lizzo et Dancing On My Own de Robyn.

L’équipe de Céline Dion a également saupoudré cette sélection de quelques chansons de l’artiste de 52 ans, comme Flying On My Own, I’m Alive, Lying Down, It’s All Coming Back To Me Now et Ziggy (Un garçon pas comme les autres).

Ce n’est pas la première fois que Céline Dion appuie ouvertement la communauté LGBTQ+. En 2016, elle avait souligné le 10e anniversaire de Fierté Montréal dans une vidéo sur Facebook. « Soyez forts, soyez fiers, soyez unis et surtout célébrez et amusez-vous ! » avait-elle lancé.