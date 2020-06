Des «regrets» du Sénat pour les victimes de Don Meredith

Le Sénat a présenté des excuses officielles aux employés de l’ancien sénateur Don Meredith victimes de harcèlement, notamment.

C’est ce le sénateur Sabi Marwah, président du Comité permanent de la régie interne, des budgets et de l’administration, qui a lu jeudi «une déclaration officielle de regrets dans la Chambre du Sénat.

«Nous reconnaissons sans retenue et regrettons profondément la peine et la douleur que votre expérience de travail vous a causées, a-t-il dit. Sachez également que le Sénat prend des mesures pour éviter que de telles situations se reproduisent. Tous les sénateurs et employés du Sénat doivent dorénavant suivre une formation anti-harcèlement obligatoire, et nous avons élaboré une nouvelle politique contre le harcèlement pour le Sénat.»

Rappelons qu’une enquête du conseiller sénatorial en éthique a révélé que M. Meredith a harcelé ou harcelé sexuellement un certain nombre de ses employés lorsqu’il était au Sénat.

«Les actions de M. Meredith sont répréhensibles, a précisé M. Marwah, par communiqué. Ses anciens employés ont beaucoup souffert. J’espère que les recommandations que notre comité a adoptées et les mesures additionnelles prises jusqu’à présent apporteront un certain réconfort à ces personnes.»

Par ailleurs, un expert-évaluateur indépendant sera chargé de considérer si une compensation financière est appropriée.

Nommé par Stephen Harper en 2010, Don Meredith a été expulsé du caucus conservateur en 2015 lorsqu’on fait surface des révélations voulant qu’il ait fréquenté à l’âge de 48 ans une adolescente alors qu’elle n’avait que 16 ans. L’Ontarien a démissionné du Sénat en 2017.