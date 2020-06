Il vit dans la même maison depuis 101 ans

La crise de la COVID-19 s'est transformée en hécatombe dans les résidences pour aînés et a mis en lumière le fait que la plupart des personnes âgées veulent rester à la maison.

Mais, pour que cela puisse faire, il faut du financement pour le soutien à domicile.

TVA Nouvelles a rencontré Clovis Bélanger, 101 ans, qui demeure toujours dans sa résidence de Beauport où il a lui-même vu le jour en 1919.

Sa fille réside avec lui, mais c’est vraiment grâce au soutien à domicile qu’il peut continuer de vivre dans sa maison pour l’aider avec son ménage et ses soins d’hygiène personnelle.

«C’est 100 fois plus normal de rester ici. Je suis mieux ici que n’importe où ailleurs», dit-il.

Les entreprises d’aide à domicile expliquent qu’il s’agit d’un choix de société et que le vieillissement ou la perte d’autonomie ne doivent pas signifier déménagement forcé.

«Des volontés gouvernementales qui vont devoir s’affirmer plus clairement de façon à assurer aussi qu’au Québec on choisisse de garder les gens en perte d’autonomie le plus longtemps possible chez eux», explique J. Benoit Caron du Réseau de coopération des entreprises d'économie sociale en aide à domicile.