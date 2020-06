Notre drapeau oublié par «erreur»

Pour la première fois, le fleurdelisé était absent du traditionnel spectacle de la fête nationale mardi. « L’erreur » des organisateurs a été dénoncée tant sur les réseaux sociaux que par des politiciens québécois.

• À lire aussi: Le fleurdelisé oublié: une erreur «déplorable», selon Guy Nantel

• À lire aussi: Un spectacle de la fête nationale qui fait du bien

Photo d'archives, Ben Pelosse

Guy Nantel, candidat à la chefferie du PQ, estime qu’il s’agit d’une erreur « déplorable » et un « symbole fort de comment on enlève une identité à un peuple ».

« On a enlevé les discours patriotiques, on a enlevé le nom de la Saint-Jean, et maintenant on enlève le drapeau », a-t-il déploré en entrevue avec Le Journal.

Le bureau de la ministre de la Culture, Nathalie Roy, a salué la qualité artistique et le « caractère rassembleur » du spectacle, mais rappelle que les organisateurs du Mouvement national des Québécoises et Québécois (MNQ) sont « subventionnés » et qu’ils ont la responsabilité « de valoriser notre drapeau ».

Le ministère de la Culture « déplore le manque de drapeaux du Québec dans le cadre de cette célébration », indique l’attachée de presse Geneviève Gouin, en ajoutant que le MNQ « a reconnu son erreur ».

D’autres politiciens ont souligné l’absence du fleurdelisé. Le chef par intérim du PQ, Pascal Bérubé, a publié sur les médias sociaux une animation du drapeau en écrivant : « Je n’ai pas encore vu notre drapeau national dans ce magnifique spectacle alors je vais en placer un ici ! »

L’ancienne députée péquiste Elsie Lefebvre a déploré que « nous sommes rendus là, au Québec, faire un spectacle de la fête nationale sans drapeau ».

Erreur reconnue

La directrice générale du MNQ, Martine Desjardins, a expliqué sur les médias sociaux qu’il s’agissait d’une « erreur » : normalement, des drapeaux sont donnés à la foule, mais cette année, le spectacle se faisait sans public. Le drapeau a donc été oublié. L’organisation a refusé la demande d’entrevue du Journal.

Capture d'écran Twitter

Le producteur de la prestation musicale, Sylvain Parent-Bédard, s’est expliqué. « Avec la crise [de la] COVID, nous n’avons eu que quelques semaines avec des centaines de variables inhabituelles. Une attention particulière sera portée au prochain spectacle. Le drapeau sera présent », a-t-il indiqué sur Twitter.

Guy Nantel a toutefois une autre analyse. Il croit que cette dépolitisation de la fête nationale est la démonstration d’une victoire « du multiculturalisme sur le nationalisme ».

Il souligne que le Canada n’hésite pas à sortir la feuille d’érable le premier juillet.

L’ancienne ministre péquiste Louise Harel, présidente du comité de la fête nationale à Montréal, admet que « c’est avec beaucoup de regrets que j’ai moi-même constaté que le drapeau était absent », a-t-elle dit au Journal.

Elle déplore toutefois les « paroles excessives » et souligne que c’est « une grave erreur de confondre inclusion et multiculturalisme ».

UN SURVOL DANS NOS ARCHIVES PERMET DE CONSTATER QUE LE DRAPEAU DU QUÉBEC A TOUJOURS ÉTÉ OMNIPRÉSENT À L’OCCASION DES SPECTACLES DE LA FÊTE NATIONALE... MAIS PAS CETTE ANNÉE.

Photo d'archives

Photo d'archives, Annie T. Roussel