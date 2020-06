L’absence du drapeau québécois lors du grand spectacle de mardi, à Trois-Rivières, fait énormément réagir.

Certains s’offusquent et sont d’avis que cette absence est impardonnable, d’autres se disent ravis du spectacle et avouent ne pas avoir remarqué l’absence du fleurdelisé.

Voici quelques commentaires tirés de la page Facebook du Québec Matin.

«Je ne m'en suis pas aperçu. J'écoutais la musique. Et ce fut un magnifique spectacle.» -Augustin Réhel

«C’est pathétique! Déjà ne plus dire la fête de la Saint-Jean. Ensuite comment peut-on oublier le drapeau sérieusement? Est-ce qu’il faut encore une fois s’oublier pour faire plaisir aux autres je me questionne sérieusement.» -Patricia Morrissette

«C'était une merveilleuse alternative aux spectacles usuellement présentés lors des Saint-Jean Baptiste passées, malheureusement l'absence du drapeau de Québec était, à mon avis, certes une erreur mais je ne crois pas à l'oubli!» -Stéphane H. Massé

«Je trouve ça déplorable de ne pas exposer le drapeau du Québec en cette fête patriotique. C'est tout simplement inacceptable. Je ne crois pas que c'est un oubli, je crois que les organisateurs ont manqués de jugement. Quand on va aux États-unis toutes les maisons ou presque ont leur petit drapeau sur leur terrain et galerie. Ici on n'est pas très patriotique. Quel honte!» -Lucie St Laurent

«En pleine pandémie, je trouve qu'il y a plus important qu'un drapeau. Passons à autre chose.» -Isabelle Cloutier

«Très bon spectacle il est à noter que les danseuses avaient un masque avec le drapeau du Québec et au moment de trinquer il y avait des verres au signe du Québec. C’était peut-être une erreur. Pouvons-nous apprécier au lieu de critiquer? Bravo à tous les artistes!» -Pierre Desjardins

«C'est vraiment toujours plus facile de critiquer au lieu d'apprécier un super beau spectacle et de féliciter les artistes qui nous ont comblé par cette belle initiative.» -Diane Ducharme

«Il n’y a jamais eu de drapeaux du Québec sur la scène , c’était la foule qui avait des drapeaux du Québec. Comme il n’y avait pas de foule cela explique en partie pourquoi il n’y avait pas de drapeaux, mais les danseurs avaient des fleurs de lys sur leur masque ainsi que les verres que les artistes avaient dans leurs mains. Le show était super et de très belles chansons Québécoises, bravo!» -Patrick Gill