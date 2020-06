Les anti-vaccins répandent déjà de fausses informations sur internet

Le vaccin contre la COVID-19 n’existe pas, mais les anti-vaccins sont déjà contre et multiplient les fausses informations: «Il injectera des puces électroniques», «empoisonnera les gens»... Déjà très présente sur internet depuis des années, la galaxie «antivax» est «dynamisée» et rendue plus visible par la pandémie.

La vidéo «Plandemic» a été vue des millions de fois sur YouTube et d’autres plateformes depuis mai. Parmi la multitude d’infox qu’elle relaie sur la COVID-19: «les vaccins ont tué des millions de gens». Quant à cette liste de substances aux noms inquiétants (phénoxyéthanol, chlorure de potassium, etc.) censées être contenues dans les vaccins en quantités toxiques (ce qui n’est pas le cas), elle a été partagée des milliers de fois sur Facebook fin avril.

Sous ces publications, des centaines, voire des milliers de commentaires d’internautes qui disent déjà qu’ils ne comptent pas se faire vacciner.

La rhétorique anti-vaccins n’est pas neuve, mais gagne en visibilité à la faveur d’une pandémie à l’ampleur inédite, expliquent des spécialistes interrogés par l’AFP.

Des chercheurs du monde entier se sont lancés dans une course contre la montre pour trouver un vaccin, avec l’espoir, d’un vaccin dans plusieurs mois, au mieux.

«Chambre d’écho»

L’opposition vaccinale ne date ni d’internet ni de la COVID-19, mais Facebook, Twitter ou YouTube ont créé «une sorte de chambre d’écho» très efficace pour les infox anti-vaccins, explique Sylvain Delouvée, chercheur en psychologie sociale à l’Université de Rennes 2, qui rappelle le «consensus scientifique» clair en faveur de la vaccination.

Malgré la volonté affichée de ces plateformes de limiter la viralité des contenus anti-vaccins, ils y prolifèrent, et en tirent une importance démesurée, dit M. Delouvée.

Très motivée, fortement liée au complotisme en général, «protéiforme, sans identité clairement définie», la galaxie anti-vaccin sur internet se nourrit de plusieurs discours, dépassant souvent les clivages politiques, comme la critique de «Big Pharma», explique aussi M. Delouvée, qui relève les «mêmes résurgences» d’infox qu’avant la pandémie.

Certaines ressurgissent telles quelles — comme ce visuel prétendant à tort que les vaccins contiennent exactement la même chose que les injections létales des condamnés à mort —, d’autres avec, en plus, une référence à la COVID-19.

En réalité, il est difficile de savoir «si les opposants aux vaccins sont plus actifs à cause de la pandémie ou s’ils sont plus visibles à cause de l’attention très importante accordée à la pandémie», relève David Broniatowski, de l’Université américaine George Washington.

«Les groupes "antivax" (...) ont tendance à être très actifs en permanence, (la COVID-19) les a juste "redynamisés"», pense pour sa part Amelia Jamison, de l’Université du Maryland aux États-Unis.

La crise actuelle montre leur capacité à recycler «très rapidement» les infox pour les adapter à l’actualité, poursuit-elle.

Ainsi, si les théories accusant Bill Gates de vouloir vacciner de force circulaient déjà avant la période actuelle, elles ont connu une nouvelle jeunesse, avec un succès particulier pour celle l’accusant de vouloir profiter de la COVID-19 pour injecter une puce électronique via un vaccin.

«Un nouveau virus, ça veut dire un nouvel événement qui va entrer dans leur schéma narratif et (...) qu’ils vont faire coïncider avec leur vision du monde», explique Mme Jamison. Du coup, pour ces militants ultra-déterminés, la simple mention d’un vaccin «est devenue +on va nous vacciner de force».

Elle note à cet égard une spécificité propre à la COVID-19: la jonction fréquente entre anti-vaccins, anti-masques et anti-confinements, au nom de la liberté individuelle contre les autorités, idéologie très présente aux États-Unis.

«Lame de fond»

Sylvain Delouvée parle, lui, d’une «lame de fond qui continue à progresser encore et encore», avec des anti-vaccins qui «occupent le terrain» sur internet.

Pourtant, ce sont «de petits groupes», note Amelia Jamison, pas forcément très nombreux, mais très sonores, très rodés, maniant parfaitement «les outils à leur disposition» pour «apparaître plus gros et plus unifiés qu’ils ne le sont» et «cibler» efficacement ceux qui n’ont pas d’avis tranché sur le sujet.

Sur internet, on peut avoir l’impression que c’est «50/50» entre «pro» et «anti», or «dans la vraie vie, ce n’est pas le cas du tout», poursuit-elle.

Relevant «l’explosion récente des théories anti-vaccination» sur internet, les auteurs d’une étude parue dans Nature, estiment que «l’opposition à la vaccination contre le SARS-CoV-2 (...) pourrait amplifier des flambées épidémiques comme ce fut le cas avec la rougeole en 2019».

En 2019, l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) a classé l’«hésitation vaccinale» comme l’une des dix menaces sur la santé mondiale.

Selon une enquête menée par la fondation caritative Wellcome Trust, en 2018, 7 % des personnes interrogées dans 140 pays ne pensaient pas que les vaccins soient sûrs, tandis que 11 % n’avaient pas d’avis.