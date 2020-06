Surpris par une possible tornade dans leur motorisé au milieu de la nuit

Les membres d’une famille en visite en Louisiane auraient pu être gravement blessés lorsqu’une violente tempête a arraché d’immenses arbres qui se trouvaient tout autour de leur motorisé au beau milieu de la nuit de mardi à mercredi.

La famille Lively dormait dans leur motorisé afin de respecter la distanciation sociale avec les grands-parents. Deux adultes et six enfants, dont neveu et nièce, se trouvaient dans le véhicule lorsque des alertes de temps violent ont réveillé la mère de famille.

Natalie Lively a ensuite réveillé les enfants et leur a dit de courir le plus rapidement possible dans la maison alors que la pluie déferlait. «Une fois dans la maison, nous étions tous trempés et un peu secoués», admet la maman.

La famille de Little Rock en Arkansas a apprécié le fait d’être confiné dans le motorisé de 30 pieds carrés, permettant ainsi de protéger les grands-parents.

«Par contre, ça nous démontre que ça ne peut pas nous protéger de tout», ajoute Mme Lively en entrevue à la chaîne WBRZ.

En plus des arbres arrachés, des résidences à proximité ont été endommagées. Il pourrait s’agir d’une tornade, mais l’information n’a pas encore été confirmée.

La famille a pu constater la destruction totale que la tempête avait causée. Les maisons et les garages autour ont finalement été détruits par les débris causés par la tempête.

Une immense grue a également été nécessaire afin de sortir un arbre imposant coincé dans une toiture.

Les autorités ont déclaré que personne n'avait été blessé pendant la tempête.