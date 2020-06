Bombardier visé par un rapport accablant

Quatre ans après l'accident tragique et tristement spectaculaire sur l'autoroute 40, à Montréal, qui a coûté la vie au camionneur Gilbert Prince dont le véhicule a pris feu, la compagnie Bombardier est visée par un rapport accablant de la Commission des transports du Québec.

Celui-ci reproche à Bombardier d'avoir «mis en péril la sécurité des usagers de la route».

TVA Nouvelles a obtenu le rapport d'enquête de la Commission dont le rôle ne consistait pas à établir les causes de l’accident ni à déterminer quelles sont les personnes responsables.

La Commission a plutôt examiné le comportement des compagnies impliquées dans l'accident tragique dans le but de savoir si elles ont rempli leurs obligations en matière de sécurité routière à titre de propriétaire et d’exploitant de véhicules lourds selon les exigences de la Loi.

«[...] La Commission conclut que la gestion des obligations de Bombardier en matière de sécurité routière a fait l’objet de déficiences qui ont mis en péril la sécurité des usagers sur les chemins ouverts à la circulation publique et qu’elle n’a pas préservé l’intégrité de ces chemins», peut-on lire dans le rapport.

De plus, sa cote de sécurité de la compagnie dégringole à la lumière des constats troublants de la Commission des transports du Québec.

«[...] La Commission va modifier la cote de sécurité «satisfaisant» de Bombardier par une cote de sécurité «conditionnel» et va lui imposer certaines conditions», ajoute-t-on.

«Le procureur de la Direction des affaires juridiques de la Commission soutient que l’immobilisation inopinée du véhicule lourd de Bombardier a une influence déterminante sur les événements qui ont entraîné le décès de Gilbert Prince. Il note que la gestion des obligations de Bombardier en matière de sécurité routière est déficiente, notamment parce qu’elle a laissé circuler sur les chemins ouverts à la circulation publique un véhicule lourd en mauvais état d’entretien qui transportait des matières dangereuses», est-il écrit dans la conclusion du rapport.

La Commission est d’avis que Bombardier a agi de façon tardive à mettre en œuvre des mesures visant à assumer ses obligations en matière de sécurité routière.

Elle va jusqu'à ordonner à la compagnie d’établir une politique générale d’entreprise visant la conduite et l’utilisation de véhicules lourds dont elle est la propriétaire et l’exploitant pour l’usine appelée «Plan 3».

«Entre août 2016 et juin 2019, l’entreprise a réagi aux événements sans pour autant mettre en œuvre rapidement toutes les mesures appropriées pour remédier aux déficiences constatées. Ce n’est qu’au cours de l’audience que la Commission constate une volonté manifeste de l’entreprise de prendre les mesures appropriées pour assurer de manière plus efficace la gestion de ses obligations», avance-t-on dans le rapport.

La Commission indique aussi que Bombardier n’en a pas fait assez pour éviter qu’une situation similaire ne se reproduise à l’avenir.

«On constate que certaines mesures prises ne sont pas encore réalisées et, que celles qui ont été prises n’ont pas encore démontré qu’elles sont suffisantes pour garantir que les déficiences constatées ne se reproduiront plus. La Commission va ordonner à Bombardier d’implanter un système centralisé et intégré de gestion de la conformité des véhicules lourds en matière de sécurité ainsi que du suivi des dossiers CVL des conducteurs de véhicules lourds visés par la Loi.»

Rappelons qu'en août 2016, le véhicule de Bombardier, un camion-citerne qui servait à l'avitaillement en kérosène, s'était immobilisé sur l'autoroute 40, près de la tour de la FTQ.

Il est doté d’un système d’interverrouillage de sécurité « Interlock » qui sert à actionner le système de freinage d’urgence du véhicule pour prévenir son déplacement lors des opérations de remplissage ou d’avitaillement.

La preuve révèle que le système d’interverrouillage du véhicule de Bombardier qui sert à actionner les freins d’urgence s’est alors déclenché de façon inopinée.

Lors du déclenchement de ce système, les feux de freinage ne se sont pas allumés. Une défectuosité du système de sécurité de la porte de contrôle est à l’origine de l’arrêt du véhicule.

Cette même défectuosité est causée par l’usure excessive des loquets, [par] l’usure du bas de la porte où se trouve la valve de sécurité. Ce système étant relié au système de freinage du véhicule.