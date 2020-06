EN IMAGES | Un nouveau spectacle éclectique pour Ludovick Bourgeois

Avec ses propres hits, ceux des BB et des reprises des années 2000 qu’on a écouté avec un certain plaisir coupable, Ludovick Bourgeois n’a pas ménagé les efforts pour gagner des coups de klaxons, jeudi soir, devant un parterre de voitures à la baie de Beauport.

Ludovick Bourgeois retrouvait la scène jeudi, dans le cadre de la tournée TD musiparc, après «quatre mois sur le sofa», a-t-il avoué.

Photo Simon Clark

Malgré l’ambiance timide, et une quarantaine de voitures sur place, le chanteur s’est avancé sur la scène avec ses trois musiciens, tout sourire et visiblement amusé par ce concept inhabituel.

D’ailleurs, la soirée a apporté son lot de situation cocasses. On a évidemment eu droit au concert de klaxons qui battaient le rythme, à l’unisson, de sa pièce The Desert Song. Mais le système d’alarme d’une voiture qui part entre deux chansons et qui est inarrêtable, ça, ça ne s’invente pas.

Photo Simon Clark

«J’étais sceptique à l’idée de faire ces shows-là. Mais vous avez l’air tellement bien» a constaté l'ancien gagnant de La Voix, ravi, remerciant les spectateurs à plusieurs reprises pour leur présence.

Photo Simon Clark

Ludovick Bourgeois a enchaîné avec énergie les pièces d’un spectacle pour le moins éclectique, qu’il a conçu exclusivement pour sa tournée des musi-parcs.

Un vent de nostalgie

Entre les pièces de ses deux albums, dont plusieurs succès radios, Ludovick Bourgeois a eu envie de transmettre son amour de la musique des années 2000, lui qui est né au début des années 1990.

Photo Simon Clark

C’est ainsi qu’il a glissé des d’étonnantes reprises dans son programme, comme Baby One More Time (Britney Spears), Complicated (Avril Lavigne) et I Want It That Way (Backstreet Boys). C’est lors de ces moments qu’on est heureux d’être dans la voiture: on peut chanter à tue-tête sans déranger personne, et sans même se souvenir des paroles exactes!

Photo Simon Clark

D’autres reprises étaient moins étonnantes, voire attendues: celles des BB. Est-ce que Ludovick Bourgeois pourrait un jour se permettre de nous priver de ses medley consacrés au groupe de son père? Chaque fois qu’il monte sur scène, les chansons des BB font mouche et hier soir n’a pas fait exception.

Photo Simon Clark

Après une première moitié de spectacle plus difficile à faire lever, ce sont les Donne-moi ma chance, Fais attention et Pourquoi t’es dans la lune qui ont carrément fait sortir les gens de leur voiture pour danser. Il y avait quelque chose de beau et touchant à voir toutes les mains sorties des voitures, pour brandir les cellulaires, pour Tu ne sauras jamais, livrée en dernier.

Photo Simon Clark

Plus rock que pop

Ludovick Bourgeois a fait côtoyer cette série de reprises avec les pièces de ses propres albums, dont le plus récent est paru en février.

Photo Simon Clark

En spectacle, Ludovick Bourgeois fait ressortir un côté plus rock que pop et c’est très bien ainsi. Les spectacles devant les voitures nécessitent d’insuffler beaucoup d’énergie pour arriver à traverser le quatrième mur (un pare-brise, dans ce cas-ci), et connecter avec les spectateurs.

Photo Simon Clark

Cela dit, Ludovick Bourgeois a tout de même bien réussi sa première apparition scénique post-pandémie, jeudi. «J’apprécie tellement le moment», a-t-il dit, la main sur le cœur, avant de quitter la foule.

Photo Simon Clark