La LCH enquêtera sur les actes d’abus et d’humiliation

Visée par une action collective depuis la semaine dernière concernant des actes d’agression de toute sorte au sein de ses trois ligues et de ses 60 équipes, la Ligue canadienne de hockey (LCH) a annoncé avoir mis sur pied un Comité d’analyse indépendant afin d’enquêter sur ses actes, vendredi.

Mené par l’ancien joueur Daniel Carcillo, le recours en justice fait état de rituels violents, d’agressions physiques et sexuelles ainsi que de traumatismes psychologiques de la part des athlètes.

Parmi les cas répertoriés, des joueurs disent entre autres avoir été forcés à se masturber devant leurs coéquipiers et leurs entraîneurs, d’agresser sexuellement des coéquipiers, d’ingurgiter de la salive, de l’urine, du sperme et des excréments d’autres joueurs et d’avoir des rapports sexuels avec des animaux.

«Nous sommes grandement troublés par les allégations qui ont été révélées récemment dans l'action collective. Nous ne croyons pas que ces déclarations illustrent l'expérience de premier plan que nos joueurs vivent dans la LCH d'aujourd'hui. Dans tous les cas, nous prenons ces affirmations très au sérieux puisque la protection de nos joueurs a toujours été et sera toujours notre principale préoccupation», a réagi la ligue par voie de communiqué, vendredi.

La LCH mettra donc sur pied un groupe indépendant qui se chargera d’enquêter afin de rendre le hockey plus sécuritaire. L’identité de son président sera dévoilée dans les prochaines semaines.

«Ce comité aura le mandat de réviser les politiques et les pratiques actuelles des ligues en ce qui a trait aux initiations, aux abus, au harcèlement ainsi qu'à l'intimidation, a précisé la LCH. De plus, les allégations de comportements qui contreviennent à ces politiques et pour lesquelles les joueurs ne sont pas confortables de dénoncer seront également analysées.»