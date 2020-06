La saison de la NBA pourrait s'arrêter si une épidémie de Covid-19 gagne la bulle

Le patron de la NBA Adam Silver, «serein» concernant la reprise du championnat le 30 juillet, a néanmoins concédé que si le coronavirus, en spectaculaire recrudescence en Floride, venait à se propager dans la bulle de Disney World, la saison pourrait être stoppée.

«Si nous devions faire face à une propagation importante du coronavirus, cela pourrait finalement nous conduire à arrêter» la saison, a déclaré Silver lors d'une conférence téléphonique avec des médias.

Si ce scénario n'est pas exclu, le commissaire de la ligue a ajouté que «le seuil limite conduisant à une telle décision n'a pas été déterminé avec précision».

Plus tôt vendredi, la NBA et le syndicat des joueurs (NBPA) ont annoncé avoir définitivement acté le plan de reprise de la saison, notamment en terme de protocoles de sécurité et de santé.

S'il se veut «serein» quant à cette perspective, Silver a reconnu que le niveau d'inquiétude avait grimpé au sein de la NBA ces derniers jours au vu de la spectaculaire recrudescence des cas positifs au coronavirus en Floride et dans tout le pays.

Jeudi, 8 942 personnes ont été testées positives dans le «Sunshine State», écrasant la comptabilisation record de 5 508 mardi, ce qui porte le total à plus de 123 000. Si les contaminations se concentrent dans le sud de l'État, le conté d'Orange où se trouve Disney World a vu 10% des tests revenir positifs ces dix derniers jours. C'est plus du double des taux enregistrés entre le 6 et le 15 juin.

«Aucune option n'est sans risque pour le moment. Ma conclusion ultime est que nous ne pouvons pas outrepasser le virus. C'est la situation dans laquelle tout le pays va encore être pendant un certain temps», a déclaré Silver, justifiant le choix de reprendre si un site isolé, qui «bien qu'il ne soit pas entièrement imperméable, nous protègera des cas qui nous entourent».

«Nous pensons que ce sera plus sûr sur notre campus qu'en dehors», a-t-il insisté, ajoutant que des tests y seront effectués quotidiennement et que des dépistages supplémentaires seront aussi assurés pour le personnel de Disney World provenant de l'extérieur.

Le championnat, dont le calendrier doit être dévoilé plus tard ce vendredi, reprendra plus de quatre mois après son interruption survenue le 11 mars, consécutivement à l'annonce du test positif au coronavirus du Français Rudy Gobert (Utah Jazz).

Sont concernées 22 équipes qui disputeront d'abord huit matches de saison régulière chacune, avant des barrages éventuels pour la 8e place de chaque conférence, la dernière qualificative pour les play-offs. Pour un couronnement final le 13 octobre au plus tard.

Pour les matches se jouant à huis clos, Silver a expliqué que pour offrir une meilleure expérience aux téléspectateurs, les retransmissions multiplieront les angles de caméra et amélioreront l'ambiance sonore.

Si le basket reprend ses droits, la ligue et les joueurs a également convenu de profiter de cette fenêtre médiatique pour engager des actions afin de lutter contre le racisme systémique et promouvoir la justice sociale.

De nombreux joueurs, environ 80, ont exprimé ces dernières semaines leur opposition à rejouer, estimant que l'heure était à l'engagement et aux protestations dans le sillage la mort de George Floyd.