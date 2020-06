Le masque complique la communication des personnes malentendantes

Le masque n’est pas encore obligatoire au Québec, mais de plus en plus de personnes le portent pour éviter que le virus se propage. Le couvre-visage complique toutefois la vie des personnes malentendantes.

Martin Boisvert est malentendant. Environ 80% de la compréhension qu’il a d’une conversation passe par la lecture sur les lèvres. «Peu importe l’endroit où je suis. Du moment qu’une personne porte un masque, ça devient un handicap pour moi. En ayant le masque qui cache les lèvres, je perds un gros gros pourcentage de ce qu’il se dit», reconnaît l’homme.

C’est un vrai problème pour son emploi puisqu’il travaille dans le domaine de la santé, là où le masque est omniprésent. Et puis c’est un souci aussi pour les sorties. «Ça me prive souvent d’aller où je veux aller parce que je sais qu’il y a des masques. Si on parle des restaurants, des épiceries ou des pharmacies, ça n’aide pas, »raconte Martin Boisvert.

Alors comme beaucoup de personnes malentendantes, il développe des astuces. «Il faut que je trouve une technique, me tourner la tête un peu de côté pour que le son s’en aille directement. Je dois reculer à peu près d’un mètre, 2 mètres et je demande à la personne de baisser son masque. Donc ce n’est pas quelque chose qui est évident.»

Il est également recommandé de faire des phrases courtes, de ne pas crier et d’éviter les bruits ambiants lorsque l’on s’adresse à une personne malentendante.

L’une des solutions serait d’avoir des masques avec fenêtre. Gaston Pelletier en a commandé pour aider son petit-fils malentendant. «Moi j’en ai un, mes deux filles en ont, les professeurs d’école, les camps de jours cet été. C’est lavable donc ça va être réutilisable. S’il en manque, on va en faire faire d’autres tout simplement», explique Gaston Pelletier.

Ce qui pourrait bien faciliter la vie du jeune Malcolm. «Le petit gars il a l’air content. On les a essayés à Québec et ç’a bien été, » ajoute le grand-père.

L’association des personnes avec une déficience auditive a d’ailleurs commandé 100 000 de ces couvre-visage.

«On a fait la demande pour que les masques de procédures entre autres. Que les médecins les physiothérapeutes, les gens qui ont un contact physique avec les gens puissent avoir un masque qui est approuvé par Santé Canada qui est avec fenêtre transparente, » affirme la directrice générale de l’association, Marie-Hélène Tremblay. Elle rappelle aussi que la surdité est un handicap invisible.

«C’est de la responsabilité des personnes malentendantes de l’afficher,» termine la directrice.

Un autocollant est disponible gratuitement auprès de l’association.