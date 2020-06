Le Royaume-Uni va exempter plusieurs pays de quarantaine en juillet

Le Royaume-Uni va rendre publique la semaine prochaine une liste de pays dont les ressortissants seront exemptés à partir de juillet de la quarantaine imposée aux voyageurs en provenance de l'étranger pour éviter d'importer des cas de nouveau coronavirus, a annoncé vendredi le gouvernement.

Pour accompagner le déconfinement en cours, les autorités britanniques demandent depuis le 8 juin à ces voyageurs de s'isoler pendant 14 jours, une mesure controversée qui a provoqué la colère des secteurs touristique et aérien.

«Une liste complète de pays présentant un faible risque (...) sera publiée la semaine prochaine et les voyages pourront reprendre avec les pays sur (cette) liste la semaine suivante», a dit le gouvernement dans un communiqué.

«Le Royaume-Uni va probablement discuter de ces arrangements avec des pays, dont la France, la Grèce et l'Espagne, dans les jours à venir», est-il ajouté.

Selon des responsables du gouvernement, le ministère des Affaires étrangères va lever sa recommandation d'éviter tout voyage non essentiel dans les pays concernés par ces exemptions, «qui devraient commencer (à être mises en oeuvre) le 6 juillet».

Ces mesures doivent «permettre d'ouvrir prudemment un certain nombre de destinations sûres pour donner la possibilité de partir en vacances d'été à l'étranger et de soutenir l'économie britannique par le tourisme» notamment, a expliqué un porte-parole du gouvernement.

«Mais nous n'hésiterons pas à freiner si des risques émergent», a-t-il averti.

Selon la presse britannique, les pays exemptés sont surtout des pays méditerranéens prisés des touristes britanniques.

Mi-juin, les compagnies aériennes British Airways, EasyJet et Ryanair ont entamé une action en justice contre le gouvernement afin qu'il renonce à cette quarantaine, estimant qu'elle aurait «un effet dévastateur sur le tourisme britannique et l'économie».

Pays le plus endeuillé en Europe avec plus de 43 000 morts, le Royaume-Uni n'avance qu'à petits pas dans le déconfinement, dont la prochaine étape est prévue pour le 4 juillet avec la réouverture des pubs, restaurants, salons de coiffure, hôtels et musées.