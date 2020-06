Les ponts Jacques-Cartier et Samuel-De Champlain continueront d’être illuminés en juillet

Les ponts Jacques-Cartier et Samuel-De Champlain continueront d’être illuminés aux couleurs de l’arc-en-ciel en juillet alors que les impacts de la pandémie de COVID-19 sont encore très présents même si le déconfinement est bien en selle.

Le pont Jacques-Cartier est animé de cette façon tous les soirs dès le coucher du soleil depuis le début du mois d’avril.

«Cette illumination spéciale aux couleurs de l’arc-en-ciel s’inscrit dans le grand mouvement «ça va bien aller» qui est devenu un symbole d’espoir et de solidarité pour la population en cette période de pandémie de la COVID-19», ont rappelé, vendredi, Les Ponts Jacques-Cartier et Champlain Incorporée et l’entreprise Moment Factory, qui a conçu le projet avec des collaborateurs locaux.

«Structure emblématique de la région de Montréal, le pont Jacques-Cartier, qui relie les villes de Montréal et de Longueuil, nous rappelle également que c’est ensemble que nous traversons cette période difficile», a-t-on ajouté.

Pour ce qui est du pont Samuel-De Champlain, il continuera de s'illuminer aux couleurs de l'arc-en-ciel de 21 h 30 à 22 h 30 tous les dimanches de juillet, a annoncé Infrastructure Canada, vendredi.

«Je suis ravie que le pont continue de projeter ses couleurs arc-en-ciel [...] pour remercier les travailleurs et travailleuses de première ligne, et rendre hommage à tous ceux et celles que nous avons perdus, a déclaré la ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, Catherine McKenna. Cet arc-en-ciel nous rappelle aussi de bien suivre les consignes de santé publique. Continuez de prendre soin de vous, de vos proches et de votre communauté.»