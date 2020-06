Les Québécois boudent le masque dans les transports en commun

À l’aube du déconfinement presque total, plusieurs personnes de la grande région de Montréal observent un relâchement du port du couvre visage dans les lieux publics et plus particulièrement dans le transport en commun.

D’après un sondage publié vendredi par l’Association canadienne médicale canadienne, seuls 42% des répondants disent l’avoir adopté dans les lieux publics.

Selon des données obtenues par TVA Nouvelles, l’achalandage a augmenté considérablement à la Société de transport de Montréal (STM) entre la semaine du 4 mai et celle du 22 juin. Au début du mois de mai, le métro était achalandé à 10% de son chiffre habituel et 34% pour les autobus. La semaine dernière, l’achalandage a grimpé à 22% dans le métro et à 42% dans les bus.

Signe de déconfinement graduel, les usagers semblent pourtant bouder le port du masque en public, comme le montre une simple visite dans l’une des stations les plus achalandées de la métropole, Berri-UQAM.

Vendredi, le directeur de la santé publique du Québec, le Dr. Horacio Arruda, se montre prêt à recommander le port du masque obligatoire dans le transport en commun.

La chercheuse et épidémiologiste Nimâ Machouf, qui fait partie d’un groupe d’une trentaine de médecins en faveur du masque obligatoire, voit mal comment les usagers du transport collectif réussiront à respecter la distance de 2 mètres dès lundi prochain.