Plus de signalisation pour protéger les travailleurs des chantiers

Plus de radars, de nouvelles barrières contrôlées à distance et des casques plus voyants, voilà ce à quoi les automobilistes devront s’attendre lorsqu’ils traverseront un chantier routier à partir de maintenant.

C’est ce que le gouvernement de la CAQ a annoncé, vendredi matin, lors de son dévoilement du Plan d’action 2020-2023 en matière de sécurité sur les sites de travaux routiers.

Entre autres mesures, les signaleurs, qui porteront désormais un casque «plus voyant», pourront utiliser des barrières télécommandées pour les aider dans leur travail et créer un obstacle entre eux et les automobilistes. Il s’agit d’une première utilisation de cet appareil au Québec.

De nombreux radars pédagogiques, indiquant aux conducteurs la vitesse à laquelle ils roulent, seront également ajoutés sur plusieurs chantiers pour inciter les gens à ralentir. De plus, il y aura une amélioration de l’emplacement des signaleurs pour qu’ils soient plus visibles.

Photo Stevens Leblanc

De nombreux incidents

Entre 2017 et 2019, près de 1700 accidents sont survenus dans des zones de travaux de travaux, faisant 2309 victimes, dont 24 en sont décédées. Du nombre de blessés, 70 étaient des signaleurs routiers et cinq d’entre eux ont succombé à leurs blessures.

«Il fallait faire quelque chose et prendre action [...] pour sécuriser ces travailleurs sur les chantiers. Aujourd’hui, c’est un beau message qu’on envoie aux familles des signaleurs», lance le ministre des Transports, François Bonnardel.

Par ailleurs, M. Bonnardel précise qu’il s’agit du plus gros plan d’action pour la protection des travailleurs mis sur pied par le ministère depuis le début de son existence. Une quarantaine de mesures ressortiront de ce plan qui prend effet immédiatement, mais qui sera déposé cet automne.

«Je suis très sensible à cette réalité que vivent les travailleurs sur les chantiers. Il y a une nécessité d’agir», affirme de son côté la ministre de la Sécurité publique, Geneviève Guilbault.

Un bon début, mais...

Pour le président de CSD construction, Carl Dufour, ces nouvelles mesures sont un bon début, mais il y a encore de chemin à faire.

«Ce qu’on aurait aimé, c’est d’avoir une signalisation de chantier "actifs" et "non-actifs"», indique-t-il.

Ce genre de signalisation permettrait aux automobilistes de savoir s’il y a des travailleurs sur les chantiers.

«Souvent, [les automobilistes] arrivent sur un chantier de soir ou de fin de semaine où il n’y a pas de travailleurs. Ils arrivent ensuite sur un deuxième ou un troisième chantier, pensant qu’il n’y a personne alors que ce n’est pas le cas, et c’est là que se produisent les accidents», soutient M. Dufour.

Il souhaiterait aussi que tous les cônes des chantiers de longue durée soient remplacés par des murets de béton, comme c’est le cas sur le site des travaux d’élargissement de l’autoroute Henri-IV, à Québec.