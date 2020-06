Réouverture des spas et parcs aquatiques: beaucoup d'ajustements à faire

Avec le feu vert de la Santé publique pour la réouverture des spas et des parcs aquatiques, les entrepreneurs ne calculent plus leurs heures de travail, a constaté TVA Nouvelles.

«On ne savait pas trop à quel moment on allait avoir une date. On se préparait, mais on devait aussi attendre pour certaines choses. Depuis, on travaille 7 jours sur 7 pour les ajustements de dernière minute, l'installation des mesures sanitaires et l'ouverture des bassins. On va donc ouvrir nos porte le 3 juillet», a expliqué, vendredi, le propriétaire du Camping H2O, à Trois-Rivières, Patrick Bellemare.

La capacité d'accueil du parc aquatique ne sera pas réduite. Toutes les attractions seront ouvertes, à l'exception des glissades d'eau sur tube qui vont devoir rester fermées.

«Après évaluation, nous avons conclu que c'était impossible de faire respecter le deux mètres dans cette attraction», a mentionné M. Bellemare.

Ratio réduit dans les spas

Ailleurs, à KiNipi spa nordique & hébergement, l'expérience client est changée dès qu'on franchit les portes. Une station pour désinfecter les mains est à l'entrée et une employée oriente la clientèle vers les bons services. Puis la réservation est obligatoire.

«Pour l'accès aux bains, c'est deux personnes à la fois. Dès qu'on va avoir atteint le maximum pour maintenir le deux mètres, on va demander aux gens de réserver pour une autre journée ou une autre séance. Puisque les clients vont devoir réserver pour des blocs de quatre heures. Dans l'espace restaurant, on va seulement accepter deux personnes par table. Alors on va avoir des tables à 30 % de notre capacité», a souligné la directrice générale adjointe de KiNipi, Louise Houle.

Les soins en massothérapie ont recommencé les soirs et les fins de semaine, mais le restaurant et l'expérience thermale vont rouvrir à la mi-juillet. Les saunas secs et humides demeureront fermés.