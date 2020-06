Temple de la renommée: Kim St-Pierre ne s’y attendait pas du tout

Deux jours plus tard, Kim St-Pierre n’en revient toujours pas d’être admise au Temple de la renommée du hockey.

«Je suis très reconnaissante de recevoir cet honneur. C’est un sentiment de fierté incroyable. Je ne m’y attendais tellement pas», a-t-elle indiqué à l’émission Salut Bonjour, vendredi matin.

Mercredi, St-Pierre a appris, alors qu’elle jouait au golf avec sa famille, qu’elle figurait parmi les nouveaux membres du Temple de la renommée du hockey. Une nouvelle qui lui a causé de l’insomnie...

«Hier [jeudi], je n’ai encore presque pas dormi de la nuit. Je repense à tous les beaux moments que j’ai pu vivre. Ça rappelle de bons souvenirs. Je me sens choyée de pouvoir vivre ça avec mes deux garçons, qui ont six et huit ans.»

La Québécoise est la huitième femme intronisée au Temple et la toute première gardienne de but.

St-Pierre a remporté trois médailles d’or en autant de participations aux Jeux olympiques, en 2002, 2006 et 2010. Aux Jeux de Turin, elle avait maintenu une moyenne de buts alloués de 1,25 et un taux d’efficacité de ,936 en quatre matchs. Au cours des deux tournois suivants, elle avait obtenu chaque fois deux départs.

Elle fait partie du Temple de la renommée olympique canadien depuis 2012.