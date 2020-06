Un adolescent de 17 ans est porté disparu à Longueuil

La police de Longueuil demande l’aide du public afin de localiser un jeune homme de 17 ans qui n’a pas donné de nouvelles depuis une semaine.

Olivier Smith «a été vu pour la dernière fois le vendredi 19 juin vers 19 h 30 alors qu’il était au restaurant Duo pizza du boulevard Churchill à Longueuil, dans le secteur de Greenfield Park et ensuite sur le boulevard Davis à Longueuil, dans le secteur de St-Hubert», a indiqué vendredi soir le Service de police de l’agglomération de Longueuil dans un avis de disparition.

PHOTO COURTOISIE / Service de police de l'agglomération de Longueuil (SPAL)

«Il pourrait se trouver à Longueuil, mais également à Valleyfield. [...] Nous craignons pour sa sécurité», a mentionné la police, ajoutant que «toute personne apercevant celui-ci est priée de contacter le 911 immédiatement».

L’adolescent a la peau blanche; il mesure 5’5’’ (1 m 67) et pèse 157 lb (71kg). Il a les cheveux et les yeux bruns et porte des boucles d’oreille. Il s’exprime en français.