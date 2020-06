Un bambin vivait dans une cage pour animaux souillée

Une enquête pour cruauté animale dans une petite ville du Tennessee a pris une tout autre tournure lorsque les enquêteurs ont découvert un bambin enfermé dans une cage pour animaux.

La découverte a été faite jeudi après-midi alors que des policiers intervenaient dans une maison mobile de Paris après un signalement.

En conférence de presse vendredi, le shérif du comté, Monte Belew, a indiqué qu’il a tout de suite compris que quelque chose n’allait pas.

«J’ai regardé par la fenêtre et j’ai alors aperçu un enfant dans une cage», a-t-il dit.

«Vu ce qui se trouvait dans la cage, on a tout de suite compris qu’il passait beaucoup de temps là.»

Selon les autorités, l’enfant vivait quasiment dans cette cage où se trouvaient ses toutous et ses couvertures.

Le bambin de 18 mois était entouré d’excréments, d’urine et de coquerelles, rapporte le New York Daily News.

Le shérif Belew a précisé qu’un des huit serpents de la famille avait élu domicile dans la cage.

«Il aurait pu facilement l’étouffer s’il en avait eu la chance», a-t-il fait avoir.

Outre les serpents, les enquêteurs ont retrouvé plus de 500 rongeurs, 86 poules et coqs, 56 chiens, 10 lapins, quatre perroquets, trois chats, trois phalangers volants, un faisan et un gecko.

Ils ont aussi saisi 127 plants de cannabis et 17 armes.

Le petit garçon a été confié au service de protection de la jeunesse de l’État

Sa mère, Heather Scarbrough, ainsi que son beau-père, T.J. Brown, et le père de ce dernier Charles Brown, ont été arrêtés.

BUREAU DU SHÉRIF DU COMTÉ DE HENRY

Ils font face à plusieurs accusations, dont celles de négligence aggravée, de cruauté animale ou de possession illégale d’arme à feu.