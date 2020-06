Un week-end sous la pluie

La fin de semaine se passera principalement sous la pluie pour la majeure partie du Québec, bien que la partie frontalière de la province puisse avoir un dimanche ensoleillé.

Samedi, entre 5 et 10 mm de pluie sont attendus dans la plupart des régions habitées du Québec avec des températures autour des moyennes hautes saisonnières, avec 25 degrés Celsius sur toutes les régions.

Toutefois, les régions de Québec et du Saguenay-Lac-Saint-Jean seront plus gâtées par la pluie, puisque plus de 20 mm de pluie sont attendus en fin de semaine, pouvant aller jusqu’à 30 mm dans le fjord.

Pour la vallée de l’Outaouais, la région montréalaise et l’Abitibi, dimanche devrait être une journée ensoleillée, avec 27 degrés Celsius à Montréal, 26 à Gatineau et 23 degrés à Val-d’Or.

L’Estrie et la rive sud du Saint-Laurent devraient connaitre des précipitations éparses et des températures équivalentes au reste de la province.

La semaine prochaine devrait être chaude et sous le soleil, avec un nouveau risque de canicule.