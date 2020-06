Canadiens détenus : la Chine dénonce la «diplomatie de porte-voix» d’Ottawa

Alors que des accusations formelles d’espionnage ont été déposées par la Chine à l’endroit des Canadiens Michael Spavor et Michael Kovrig, l’ambassade du pays asiatique à Ottawa a demandé au gouvernement fédéral de cesser sa «diplomatie de porte-voix», samedi.

Plus tôt cette semaine, le premier ministre Justin Trudeau a condamné «la détention arbitraire» de l’ancien diplomate et de l’homme d’affaires. Le Canada et la Chine se livrent tout un bras de fer depuis des mois déjà, alors qu’on croit l’arrestation des Canadiens en 2018 en lien avec celle au Canada de Meng Wanzhou, la directrice financière de l’entreprise chinoise Huawei.

Dans un communiqué, l’ambassade de la Chine à Ottawa a qualifié les remarques du gouvernement canadien d’«irresponsables», ajoutant que la détention arbitraire était bien celle de Mme Wanzhou.

«Les faits sont clairs et les preuves sont suffisantes, a déclaré un porte-parole de l’ambassade. Les accusations de détenir “arbitrairement” des citoyens canadiens ne font aucun sens.»

«Arrêtez de faire des remarques irresponsables quant aux cas de Michael Kovrig et Michael Spavor, et d’exercer de la pression sur la Chine avec une diplomatie de porte-voix», a-t-on ajouté.

L’ambassade a une fois de plus demandé la libération de Meng Wanzhou. Justin Trudeau refuse catégoriquement d’envisager cette option pour obtenir la libération des deux Canadiens détenus en Chine, parce que cela affaiblirait les valeurs et le système de justice du Canada, et mettrait en danger d’autres Canadiens dans le monde.