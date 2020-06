Des milliers de plaisanciers réunis sur un lac, malgré la COVID

Le nouveau coronavirus n’a pas empêché des milliers de plaisanciers de se rassembler sur un lac du Michigan pour la 46e édition d’un rassemblement toujours très populaire chaque année.

La pandémie n’a pas ralenti les ardeurs des amateurs de bateau qui se sont retrouvés pour l’édition 2020 du «Jobbie Nooner» sur le lac St Clair.

Il y avait également une importante présence policière, des gardes côtiers ainsi que des agents de la patrouille frontalière.

Ils étaient présents pour s’assurer que tout se passe de façon sécuritaire, mais n’ont pas imposé de mesures pour assurer la distanciation physique.

Les bateaux étaient rapprochés les uns des autres et les plaisanciers se sont regroupés pour boire de l’alcool et parfois fumer de la marijuana, légale dans cet État.

«On n’a pas quitté le bateau et on est tous des amis. On a confiance dans notre santé mutuelle», a fait savoir Tom Scharmski.

Le shérif du comté de St Clair croit toutefois que cet événement pourrait devenir un événement de super-contaminateurs.

L’événement est un des plus importants dans le Midwest et un des dix plus importants dans le pays. Comme il n’y a pas d’organisateur, il s’avère vraiment difficile d’empêcher qu’il se tienne.