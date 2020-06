Résultats encourageants sur la colchicine

Des résultats préliminaires permettent à l’étude sur la colchicine de se poursuivre pour juger de son efficacité contre la COVID-19.

«L’étude clinique COLCORONA continuera de recruter des patients adultes non hospitalisés atteints de la COVID-19», a indiqué vendredi l’Institut de cardiologie de Montréal (ICM) dans un communiqué.

L’établissement suit la recommandation du Comité indépendant de surveillance de données.

«Nous sommes heureux d’avoir atteint cette étape importante et attendons les résultats finaux de l’étude COLCORONA afin de déterminer si la colchicine peut prévenir les complications chez les patients non hospitalisés atteints de la COVID-19», a dit le Dr Jean-Claude Tardif, directeur du centre de recherche de l’ICM et chercheur principal de l’étude.

L’étude vise à déterminer si la colchicine peut prévenir le phénomène de «tempête inflammatoire majeure» des poumons, observé chez les adultes souffrant de complications sévères liées à la COVID-19, a-t-on précisé.

COLCORONA coordonnée par le Centre de coordination des essais cliniques de Montréal est financé en partie par le gouvernement du Québec.