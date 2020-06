Le graphiste derrière l’emblématique «I <3 NY» est mort

Si vous aimez la pop culture américaine, vous connaissez forcément son oeuvre, même si vous ignorez son nom: le graphiste américain Milton Glaser, connu pour le logo prisé des touristes «I love NY», est mort vendredi, jour de son anniversaire, à l'âge de 91 ans.

C'est sa femme, Shirley Glaser, qui a annoncé son décès au New York Times.

Né le 26 juin 1929 dans le Bronx d'une famille juive hongroise, Glaser était connu pour son style rétro et joyeux, qui a aidé à façonner l'identité visuelle de la culture populaire américaine des années 1960 et 1970.

Outre son «I <3 NY», avec son coeur rouge sur fond blanc bien connu de tous les visiteurs de la capitale financière américaine, Glaser avait marqué les esprits dès 1967 par son poster promotionnel du best-of de Bob Dylan représentant le profil du chanteur, dans l'ombre, avec une folle chevelure psychédélique.

Il avait également réimaginé le logo de l'éditeur de bandes dessinées D.C. Comics ou conçu le logo de la brasserie Brooklyn Brewery, maintenant prisée des hipsters du monde entier. Plus récemment, il avait notamment croqué le poster de la dernière saison de la série à succès «Mad Men».

«Ce que Milton Glaser a donné à New York restera bien longtemps après lui. I love New York était le logo parfait à l'époque et le reste aujourd'hui. Nous avons perdu un designer brillant et un grand New-Yorkais» a réagi samedi matin le gouverneur de New York Andrew Cuomo.

Cofondateur du studio Push Pin et du New York Magazine, il avait créé le logo «I love NY» dans les années 1970 à la demande de la ville, dont l'image et la réputation étaient bien moins attrayantes que de nos jours. La popularité du logo avait tellement «dépassé ses attentes» expliquait-il lors d'une interview en 2018, qu'il «ne (se) considérait même plus comme son créateur». «Mais cela n'enlève rien au plaisir que je ressens quand je réalise que c'était moi.»

Il avait reçu la Médaille nationale des arts en 2009, des mains de Barack Obama, devenant le premier graphiste à recevoir la plus haute distinction accordée par le gouvernement américain aux artistes.

Citant Pablo Picasso ou Giorgio Morandi comme références, c'était un plasticien respecté internationalement dont les oeuvres ont été exposées dans les plus grands musées d'arts modernes, du MoMA new-yorkais au Centre Pompidou à Paris.