L’Issue Gastronomie Végane Maison: diversité et prêt-à-manger véganes

La COVID-19 aurait pu grandement ébranler une petite et jeune entreprise alimentaire comme L’Issue Gastronomie Végane Maison, dans les Laurentides. Toutefois, malgré la fermeture des restaurants, les deux propriétaires n’ont rien précipité.

«Il a fallu comprendre ce qui se passait avec tout le monde. On a pris un peu de temps pour réfléchir, on n’est pas parti en panique, explique Caroline Brochu. On s’est davantage tourné vers la plateforme numérique Maturin qui se consacre aux produits locaux. On a développé plus de produits; ç’a été notre façon de tirer notre épingle du jeu.»

Direction barbecue

Incidemment, la diversité s’est retrouvée au coeur des enjeux de la PME qui offre notamment un seitan qui permet de faire des pogos et un autre, fait à partir de pois chiches et offert en petit rôti, pour des burgers

«Il y a déjà des produits végétaliens sur le marché, mais les gens veulent autre chose aussi. Ils ont hâte qu’une autre entreprise arrive avec de nouveaux produits parce que tu as rapidement fait le tour de ce qui est en épicerie, détaille Caroline Brochu. Sur le marché, c’est beaucoup des burgers ou des saucisses; à un moment donné, tu veux manger autre chose sur le barbecue comme un médaillon, un tartare...»

PHOTO COURTOISIE

Au cours du printemps, les livraisons ont bien fonctionné, de l’aveu même des propriétaires. Si ces derniers ne ferment pas la porte à ce modèle d’affaires, ils visent par contre un autre marché.

«On a approché beaucoup plus de prêts-à-manger, confie Laurent Van der Wee. On était un peu plus dans les Laurentides, là, on va jusqu’à Montréal. Il y en a plusieurs qui travaillent nos produits pour voir quels genres de mets ils peuvent faire avec ça.»

Vent d’optimisme

BIen qu’ils ignorent ce que représentera la demande des restaurants au cours des prochains moins, Caroline Brochu et Laurent Van der Wee se disent très confiants en l’avenir.

«Dans les Laurentides, c’est beaucoup le tourisme; donc, on ne sait pas si les gens vont venir ou pas. Mais tout le monde est assez optimiste et les commandes qui ont commencé à entrer de nos clients restaurateurs du coin nous rendent aussi optimistes», affirme la première.

«COVID ou pas, les gens n’arrêteront pas de manger, et COVID ou pas, il y a une tendance à diminuer la consommation de viande», rappelle le deuxième.

PHOTO COURTOISIE

D’autres alternatives véganes

La vie La vie (Saint-Hyacinthe)

Proposant une cuisine végane et végétarienne, ce comptoir santé offre la livraison dans plusieurs villes et la cueillette d’aliments sur place.

Pots Maison (Sainte-Adèle)

Service de prêts-à-manger végétaliens qui combine avec éclat le principe du zéro déchet. Repas, collations et desserts sont à portée de bouche.

Resto Végo (Montréal)

Divers mets chauds et salades, mais aussi des paniers apéro, peuvent reçus à domicile ou cueillis à ce restaurant qui ne lésine pas sur la quantité.

Sophie Sucrée (Montréal)

Cette pâtisserie végane ravit quiconque a la dent sucrée. Croissants feuilletés, petits gâteaux et biscuits, entre autres, se côtoient joliment.