Quand les jeux vidéo sont éducatifs

Depuis le début de la pandémie, les jeux vidéo ont constitué un refuge pour bon nombre de personnes. Avec une année scolaire tronquée et les vacances qui débutent, quoi de mieux que de faire le plein de jeux éducatifs pour les jeunes!

La nouvelle est tombée il y a une semaine: la Food and Drug Administration (FDA), équivalent américain de Santé Canada, vient d’approuver un jeu vidéo. Pour quelle maladie? Le trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité (TDAH)! Les enfants âgés de 8 à 12 ans peuvent désormais, avec «Endeavor RX», piloter un vaisseau spatial à travers une multitude d’environnements. Le jeu force les jeunes à se concentrer sur des missions spécifiques. Plusieurs études scientifiques ont démontré son efficacité.

Programme scolaire...

De son côté, la Pologne fait la part belle à un jeu vidéo dans la liste des lectures scolaires. C’est le premier ministre Mateusz Morawiecki qui en a fait l’annonce en visitant les studios de la compagnie conceptrice. Les étudiants de 18 ans et plus en histoire, philosophie, sociologie ou éthique devront donc jouer à «This War of Mine», disponible sur Steam. Pourquoi? Parce que le titre, sorti en 2014 et développé en Pologne, offre un regard différent sur la guerre. Inspiré à la fois de l’insurrection de Varsovie et du siège de Sarajevo, le jeu propose d’incarner un groupe de civils qui tente de survivre dans une ville assiégée. Pas d’arme de poing, mais le manque de nourriture. Pas de mitraillette, mais la recherche de médicaments.

Chez la compagnie montréalaise Ululab, on propose des applications ludiques, mais d’abord et avant tout éducatives. Le «Slice Fractions» et le «Slice Fractions 2» pour les 5-12 ans - disponible dans l’App Store, Google Play et Microsoft - proposent aux écoliers d’apprendre les fractions en aidant un mammouth. Développés ou testés en collaboration avec des experts de l’UQAM, ce qu’il faut bien appeler un jeu a reçu un nombre impressionnant de prix mérités.

Développer des compétences en s’amusant

Sachant que la technologie éducative a généré pas moins de 17,7 milliards $ US en 2017 et que la firme d’analyse Frost et Sullivan prévoit des revenus de 40,9 milliards $ pour ce secteur en 2022, il n’est donc pas étonnant que les jeux pour enfants pullulent dans le web.

Si plusieurs études récentes mettent en garde contre les dangers de l’accoutumance, voire d’une dépendance, elle confirment certains bienfaits aux jeux vidéo. Ces derniers permettent notamment de développer la coordination chez les petits, l’entraide, la coopération, le travail d’équipe et l’empathie.

À TV5 Monde, les petits ont ainsi droit à des mini-jeux leur permettant d’exercer leur mémoire et des casse-têtes pour lesquels on peut choisir le nombre de pièces. Ils ont également accès à plusieurs jeux permettant de tester leurs connaissances des pays (en les plaçant sur une carte, en associant drapeau et objet) et des saisons, le tout en améliorant la coordination, mais aussi les réflexes.

Très scolaire et très «français de France», Lumni regorge de contenus éducatifs, qu’il s’agisse d’histoire (toute la série sur les pirates, notamment, est très bien faite), de géographie, de maths ou de français. Il y également des vidéos d’expériences amusantes à réaliser chez soi, la fameuse série «Il était une fois la vie» et une quantité impressionnante de contenus éducatifs. Les jeux sont classés par âge, du primaire au lycée, l'équivalent de notre cégep. On y envoie donc les jeunes en toute confiance.

EduLulu offre, tant aux parents qu’aux éducateurs, des évaluations «des applications éducatives disponibles au Canada sur iOS et Androïd» en français et en anglais destinées aux jeunes de 2 à 17 ans. Il est possible de consulter les évaluations des applications par langue, âge, niveau scolaire, prix, plateforme ou note, ce qui rend l’utilisation facile et rapide.

Le cas Ubisoft

En février 2018, Ubisoft Montréal a offert une mise à jour gratuite aux détenteurs de «Assassin's Creed Origins»: la fonctionnalité «Discovery Tour». Littéralement un «tour de découverte», ce contenu est un mode éducatif permettant de découvrir l’Égypte ancienne. Traditions, mode de vie, économie, etc. sont autant de sujets offerts aux joueurs. Il est possible de se le procurer sans le jeu sur Steam.

En septembre dernier, la compagnie montréalaise a réitéré avec un «Discovery Tour» consacré à la Grèce antique dans «Assassin’s Creed Odyssey». Disponible seul, sans jeu, sur la plate-forme UPlay d’Ubisoft, ce tour permet de se familiariser avec les mythes, les arts, la vie quotidienne, la philosophie et les guerres de la Grèce antique.

La «ludification»?

Le terme «ludification» peut surprendre, mais c’est ce qu’offre Classcraft, une compagnie établie à Montréal, Québec et Sherbrooke. Le concept est de permettre aux professeurs de modifier leur salle de classe en la rendant plus interactive. Afin d’encourager l’apprentissage par le jeu, Classcraft applique des principes développés dans les jeux vidéo tels que des batailles de «boss», des quêtes ou des points plutôt que des notes.