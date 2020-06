Un citoyen arrose l’asphalte pendant près d’une heure dans Ville-Émard

Une citoyenne de Ville-Émard sur l’île de Montréal est furieuse que l’un de ses voisins ait utilisé l’eau potable pour nettoyer la rue pendant 53 minutes.

Cette dernière, qui a chronométré l’homme pendant son nettoyage, lui a même reproché de manquer de respect et de gaspiller une grande quantité d'eau potable.

«Tout le Québec est en alerte afin de minimiser sa consommation d'eau. La région d'où je viens [Saint-Polycarpe en Montérégie], arroser nos jardins et plantes extérieurs est même interdit! Nous nous devons d'être solidaires dans toutes les batailles que mène le Québec, que ce soit la pandémie actuelle ou la sécheresse et les incendies sur notre territoire», a dénoncé Evieve Lauzon, résidente de Ville-Émard, à TVA Nouvelles.

Le règlement sur l’usage de l’eau de la Ville de Montréal stipule qu’il est interdit en tout temps de laisser couler l’eau dans la rue, arroser lorsqu’il pleut, laisser couleur l’eau sur une propriété voisine et d’utiliser l'eau de l'aqueduc pour faire fondre la neige ou la glace des entrées de véhicules, des terrains, des patios ou des trottoirs.

Il est néanmoins permis de laver au moyen d’un boyau d’arrosage des entrées de véhicules, surfaces pavées, trottoirs, patios ou murs extérieurs d’un bâtiment du 1er avril au 15 mai ou lors de travaux extérieurs majeurs où des résidus au sol posent un problème de salubrité.

Depuis vendredi, il est de nouveau permis pour les citoyens de Montréal et Longueuil d’arroser leurs plantations ou leur pelouse après une interdiction de plus d’une semaine en raison de la canicule. On appelle cependant les résidents de l’agglomération de Longueuil à respecter les règles concernant l’utilisation de l’eau potable dans leur ville respective.

Consultez l’ensemble du règlement sur l’usage de l’eau de la Ville de Montréal