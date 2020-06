Un ours condamné à mort après avoir attaqué des randonneurs

Fabio Misseroni, 59 ans, et son fils Christian Misseroni, 28 ans, faisaient une randonnée lundi sur un chemin sur le mont Peller dans la région du Trentin, en Italie, quand un ours brun a fait irruption sur leur chemin.

L'ours a mordu la jambe de Misseroni avant que son père ne saute sur le dos de l'animal pour qu'il puisse s'échapper, a déclaré le fils à CNN.

L'ours a ensuite mordu et a frappé l'homme plus âgé, lui cassant la jambe à trois endroits. Misseroni a sauté de haut en bas et a frappé des mains pour distraire l'ours avant que l'animal ne s'enfuie dans les bois, se souvient-il.

Les règlements de l'Institut national italien pour la protection de l'environnement et la recherche exigent que les ours qui attaquent les humains soient euthanasiés.

Or, des groupes de défense des droits des animaux en Italie demandent aux autorités de lever la peine de mort contre l’ours en question.

Après l'attaque, le gouverneur du Trentin, Maurizio Fugatti, a signé un ordre d'abattage permettant la capture et la mise à mort de l'ours, que les autorités tentent d'identifier grâce à l'ADN provenant de la salive et de la fourrure laissées dans les griffes et les morsures et sur les vêtements du père et du fils.

Mais les appels se multiplient pour que l'ours de cette dernière attaque soit laissé tranquille - au moins jusqu'à ce que les circonstances de l'affaire deviennent plus claires. Les groupes italiens de défense des animaux Animalisti Italiani et le Fonds mondial pour la nature ont appelé le gouvernement local à suspendre l'ordre d'abattage jusqu'à ce qu'une enquête approfondie soit menée.

Près de 15 000 personnes avaient signé samedi une pétition du Fonds mondial pour la nature pour sauver l'ours, appelant à une interdiction immédiate de la peine de mort.

Le ministre italien de l'Environnement a également écrit une lettre disant qu'il était contre l'abattage de l'ours qui, selon lui, pourrait être une femelle protégeant les oursons.