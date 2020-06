Les snowbirds s’inquiètent pour la Floride

Pour une deuxième fois en autant de jours, la Floride a enregistré un nombre sans précédent de nouveaux cas de COVID-19, une résurgence du virus qui menace la relance du sport professionnel et qui incite des snowbirds à rester au Québec l’hiver prochain.

Le record de 8942 nouveaux cas dénombrés vendredi a été rapidement effacé par ceux ajoutés hier, qui se comptent au nombre de 9585, selon le Département de la santé de la Floride.

Le « Sunshine State » ouvre la marche des États américains où les tests positifs ont grimpé en flèche dans les derniers jours. Les dernières recensions nationales démontrent un accroissement des cas dans 29 États, surtout au sud.

Des sommets de nouveaux cas quotidiens ont notamment été atteints dans les derniers jours en Floride, au Texas, en Arizona, en Géorgie, au Tennessee et en Californie, entre autres.

L’explosion de nouveaux cas survient alors que la Floride se présente comme l’un des lieux de prédilection pour la relance des sports professionnels. Vingt-deux équipes de la NBA doivent notamment se réunir à Orlando pour les séries éliminatoires. Or, de nombreux athlètes ont contracté le virus dans la dernière semaine, forçant la MLB à fermer les complexes d’entraînement en Floride et en Arizona de chacune des 30 équipes. Les joueurs de la LNH n’y ont pas échappé non plus, alors que trois joueurs du Lightning de Tampa Bay ont été déclarés positifs.

Resserrement

Ce vaste accroissement, qui survient cinq mois après le premier cas de COVID-19 aux États-Unis, amène plusieurs décideurs à serrer la vis.

Le gouverneur républicain de Floride, Ron DeSantis, a notamment interdit la vente d’alcool sur place dans les bars, après avoir reconnu une « vraie explosion » du virus chez les jeunes. L’âge moyen des personnes infectées y est de 33 ans, contre 65 il y a deux mois.

Au Texas, un autre gouverneur républicain, Greg Abbott, a même admis avoir permis un déconfinement trop hâtif. Il a réagi en fermant les bars, deux semaines après avoir abaissé la capacité d'accueil des restaurants à 50 %.

Hiver au Québec

L’imprévisibilité du virus fait des vagues jusqu’au Québec dans les pensées des snowbirds, qui envisagent déjà d’opter pour un face-à-face avec l’hiver québécois plutôt que de se frotter aux risques inhérents à la COVID-19 au sud de la frontière.

Marie Poupart, une autrice québécoise suivie par plus de 32 000 personnes sur sa page « La Floride de Marie », raconte que de plus en plus de « snowbirds inquiets » lui écrivent pour lui faire part de leur réflexion. « Il y en a beaucoup qui pensent annuler leur séjour pour 2021 », avance celle qui réside à Palm Beach Gardens.

C’est le cas de Jane Bares, une résidente de Laval qui a l’habitude de passer trois mois par hiver en Floride depuis sa retraite, il y a cinq ans. « Même si on a beaucoup de famille là-bas, on ne prend pas la chance d’attraper la COVID. [...] On va attendre en 2022 », s’attriste-t-elle.

Martin Richard, un résident de la Rive-Sud de Montréal, compte déjà se tenir loin de la péninsule en dépit des deux condos qu’il y possède. « Tant et aussi longtemps qu’il n’y a pas de deuxième vague, de vaccin ou que les Américains sont un peu plus prudents, on n’ira pas », tranche-t-il.

M. Richard, propriétaire de la firme de courtage RFA à Boucherville, ajoute que plusieurs snowbirds pourraient être freinés par le refus des assureurs de couvrir une éventuelle hospitalisation liée à la Covid-19 à l’étranger.

« Pour les snowbirds, ça va beaucoup limiter la sortie. Ce sont des personnes d’un certain âge, déjà plus à risque. Les assureurs ne prennent pas ce risque-là. »

Nouvelle Flambée des cas aux États-Unis

29 États où les nouveaux cas sont en croissance

États où les nouveaux cas sont en croissance 9585 nouveaux cas en Floride hier

UN SOMBRE BILAN

2 540 324 tests positifs

tests positifs 127 264 décès

décès Les États-Unis ont enregistré 25 % plus de décès, toutes causes confondues, comparativement aux moyennes des années précédentes

