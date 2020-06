Peu de cas de la COVID-19 dans la MLS

La Major League Soccer (MLS) a annoncé, dimanche soir, que seulement 18 joueurs et six membres du personnel de ses équipes ont été testés positifs à la COVID-19, et ce, depuis le retour des entraînements collectifs le 4 juin.

Ces tests ont été réalisés avant que les clubs voyagent jusqu’à Orlando où se tiendra un tournoi organisé par le circuit Garber.

À leur arrivée en Floride, les athlètes, les entraîneurs et les autres membres des équipes ont de nouveau subi un test. La MLS a révélé que deux individus ont obtenu un résultat positif. Il s’agit de deux joueurs sur un total de 329 personnes.

Ceux qui ont contracté le virus participeront à une évaluation clinique effectuée par un fournisseur de soins de santé et seront transférés dans une zone d’isolement d’un hôtel. Ils y resteront jusqu’à ce qu’ils reçoivent une autorisation médicale.

Pendant l’isolement, ils recevront des soins à distance et leurs symptômes seront surveillés. Des tests seront également faits régulièrement.

Le tournoi du circuit Garber, qui a été nommé «MLS is back», doit se mettre en branle le 8 juillet. Plusieurs équipes sont déjà à Orlando, alors que les autres formations doivent s’y rendre cette semaine. Dans le cas de l’Impact, le club montréalais doit partir pour la ville floridienne jeudi prochain.