Rappel de salades Fresh Express

La marque Fresh Express retire des tablettes des salades qu’elle commercialise parce qu’elles pourraient être contaminées par Cyclospora.

Il s’agit des produits Cheddar au chipotle, L'Américaine, Thai et noix de cajou, Amateur de légumes, Tournesol croquant, Jardin Iceberg, Shreds, Verte et croustillante, Asiatique, Sud-ouest et Salade de chou. Ces produits vendus à l’échelle nationale en format allant de 312 g à 680 grammes ne doivent pas être consommés.

Santé Canada a mentionné par communiqué dimanche soir qu’aucun cas de contamination lié à ces salades n’a été rapporté jusqu’à présent.

Les consommateurs qui ont un de ces produits doivent le jeter ou le retourner là où il a été acheté.

Le Cyclospora, qui entraîne une maladie intestinale appelée cyclosporose, se propage pas les selles humaines. Lorsque l’eau ou la nourriture sont en contact avec le parasite, elles peuvent contaminer les consommateurs. Toutefois, le Cyclospora ne se trouve pas dans l’eau au Canada et il n’est pas commun de le trouver dans les aliments.