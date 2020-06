Le Time Out Market rouvrira le 8 juillet

Jusque-là incertaine, la réouverture du Time Out Market Montréal est maintenant confirmée.

L’enseigne de restauration internationale, qui occupe à elle seule plus de 40 000pi2 du Centre Eaton au centre-ville de Montréal, rouvrira le 8 juillet prochain.

La foire alimentaire, sur laquelle misait grandement Ivanhoe Cambridge pour la relance du Centre Eaton de Montréal après ses rénovations, avait été parmi les premières à suspendre ses activités en mars, dans la foulée de la propagation de la COVID-19.

De nouvelles mesures

La direction de Time Out Market assure mettre tout en œuvre pour respecter les consignes gouvernementales et permettre à sa clientèle «de profiter d’une expérience culinaire agréable et sécuritaire».

Dès lors, elle annonce l’implantation de nouvelles façons de faire comme les commandes sans contact, le lancement d’une nouvelle application pour téléphone cellulaire, et l’ajout de nouveaux systèmes de circulation d’air. Des cloisons de plexiglas auraient également été installées entre les tables, de même que plusieurs stations de désinfectant.

Un avenir lié au vaccin

Au cours d’une entrevue avec le Journal, la pdg d’Ivanhoe Cambridge, propriétaire du Centre Eaton, s’était montrée prudente jeudi dernier quant à la possibilité que le concept de restauration exploité par Time Out Market survive à la pandémie.

«Nous étions très optimistes au moment du lancement, avait répondu la pdg de la filiale immobilière de la Caisse de dépôt et placement du Québec. Il est un peu tôt pour savoir ce qui va se passer. Le monde change quasiment d’un jour à l’autre. Cela va dépendre beaucoup de l’accès à un vaccin. Le modèle a toujours du sens, mais il est très contraint par les conditions sanitaires.»

Pour le moment, seuls six locataires ont confirmé la réouverture de leur comptoir. C’est le cas de la boutique Signé Local et de l’école de cuisine.

Côté restos, les chefs Paul Toussaint du Agrikol et Phong Thach du Red Tiger figurent à la courte liste des kiosques qui seront en service dès le 8 juillet.

-Avec la collaboration de Catherine Genest, 24 heures