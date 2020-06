Les visiteurs de retour à l’aquarium de Québec

L'Aquarium du Québec a finalement pu rouvrir ses portes lundi matin et de nombreux visiteurs avaient hâte.

Quelques petits détails auront changé. Les gens devront respecter la distanciation physique et ils vont devoir se désinfecter les mains. Le trajet sera également à sens unique.

On ne pourra accueillir que 65% de la capacité habituelle de visiteurs. Il ne sera plus possible de toucher de poissons dans les aquariums, comme on pouvait avant le faire avec les raies.

Les visiteurs avaient hâte de voir les animaux qui avaient eux aussi également bien hâte de recommencer à être en contact avec les visiteurs. Ç’a été très long, ces trois mois de fermeture.

«Ça fait quelques semaines qu'on prépare justement la réouverture, donc on est beaucoup sur le terrain, puis quand on passe près des animaux, ils nous regardent, puis on voit vraiment, on sent qu'il y a un besoin de voir nos visiteurs cet été», explique Isabelle Pépin, responsable au service à la clientèle.

Les employés, à certains endroits, vont porter le masque et la visière. Il ne sera toutefois pas demandé au public de le porter, une décision qui reste à la discrétion des visiteurs.

Selon un sondage Léger, un résident sur trois de la Capitale-Nationale prévoit passer ses vacances dans le secteur. Il y a des gens qui vont en profiter pour découvrir et redécouvrir les attraits de chez nous.