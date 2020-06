Un futur préposé en CHSLD infecté à la COVID-19

Deux semaines après le début de son nouveau programme accéléré pour former des futurs préposés aux bénéficiaires, le CFP Fierbourg, dans l’arrondissement de Charlesbourg, à Québec, déplore un premier étudiant infecté à la COVID-19.

Dimanche, un courriel de la santé publique envoyé à plusieurs étudiants du programme «Soutien aux soins d’assistance en établissement de santé» du Centre de formation professionnelle Fierbourg les invitait à «rehausser leur vigilance».

«Il est possible que vous ayez été exposé à une personne qui a reçu un diagnostic de COVID-19», indique-t-on dans la missive dont le Journal a obtenu une copie.

Questionnée à ce propos, la secrétaire générale du Centre de services scolaire des Premières-Seigneuries, Martine Chouinard, confirme la nouvelle.

«Actuellement, on a un élève qui a effectivement testé positivement à la COVID-19 au Centre de formation professionnelle Fierbourg», affirme-t-elle, précisant qu’il a été retiré de la formation pour le moment, question d’éviter de propager le coronavirus à ses camarades de classe.

Le programme compromis?

Après une enquête épidémiologique menée par la santé publique, les résultats ont démontré que le risque de contagion pour les autres élèves était faible, même si on ne précise pas comment l'individu a contracté la maladie.

«Pour cette raison, l’établissement scolaire demeure ouvert et poursuit ses activités de formation. Mais on a tout de même validé, avec [la santé publique], les mesures de protection sanitaires qui ont été mises en place», assure Mme Chouinard.

Elle n’exclut pas la possibilité que le programme puisse être compromis si une éclosion venait à se déclarer. «Mais actuellement, ce n’est pas la situation, même si tout le monde demeure plus attentif aux mesures.»

Pas d’aînés à risque

Heureusement pour les résidents des CHSLD qui sont plus à risque de complications liés à la COVID-19, les futurs préposés aux bénéficiaires n’en sont pas encore rendus à l’étape de la formation pratique en centre d’hébergement pour aînés.

«Le programme a débuté le 15 juin, alors ils étaient encore en formation théorique à l’école. La deuxième étape consistera à suivre un certain nombre d’heures à distance. Et ce n’est qu’après cela, à la mi-juillet, qu’ils entrent dans la partie pratique, avec des personnes âgées», explique la secrétaire générale du Centre de services scolaire des Premières-Seigneuries.

Rappelons que le Centre de formation professionnelle Fierbourg fait partie des quatre établissements de la région de la Capitale-Nationale à offrir cette formation rémunérée de 375 heures.