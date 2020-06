Une application pour découvrir les fromages québécois

Les Québécois pourront jumeler envies de voyage et découvertes culinaires cet été grâce à une nouvelle application pour découvrir les fromages de la province financée en partie par le gouvernement et lancée lundi.

L’application «La route des fromages» est disponible sur les téléphones et tablettes Apple et Android et regroupe 120 fromageries artisanales, dont 60 fromageries avec des profils complets. Ses utilisateurs pourront y consulter plusieurs suggestions de routes dans les régions du Québec.

Ils pourront également y faire des recherches par produits, par régions, par spécificités de fromage (bio, sans lactose, etc.), par types de lait, a expliqué le Conseil des industriels laitiers du Québec dans un communiqué publié lundi.

«Dans le contexte actuel de la pandémie, des milliers de Québécois redécouvriront notre belle province durant leurs vacances. C'est donc l'occasion idéale de soutenir l'économie québécoise et d'encourager nos producteurs d'excellents fromages locaux», a indiqué le président du conseil d'administration de l’organisme, Alain Chalifoux,

L’application a été réalisée grâce à l'appui financier du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec et celui d’autres partenaires dont les Fromages d'ici, Fromageries Bel Canada, Banque Nationale, EBR et Toc Alimentaire.