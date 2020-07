90 millions $ pour la protection à la jeunesse

Québec va injecter 90 millions de dollars pour améliorer les services aux jeunes en difficulté et leur famille, a annoncé le ministre délégué à la Santé et aux Services sociaux Lionel Carmant.

Le but de ces investissements est notamment de consolider les équipes de services de protection de la jeunesse et de poursuivre la bonification du soutien offert aux intervenants ainsi et aux familles d’accueil.

«Notre gouvernement donne les moyens au réseau de la santé et des services sociaux d’agir sur plusieurs fronts afin de rehausser la qualité et l’accès aux services pour les jeunes en difficulté et leur famille», a fait savoir le ministre par voie de communiqué.

Les sommes seront réparties dans les différentes régions de la province. Notons que plus de 19 millions seront attribués à Montréal, plus de 12 millions en Montérégie, plus de 6 millions dans les Laurentides.

Ce sont aussi plus de 5 millions de dollars qui seront alloués au CIUSSS de l’Estrie-CHUS où une fillette martyre de 7 ans est décédée des suites des sévices qu’elle aurait vécus.

Des investissements de 18 millions $ pour consolider les équipes et leur offrir un meilleur soutien et de 47 millions $ pour embaucher quelque 400 intervenants de plus afin de réduire les listes d'attente avaient déjà été annoncés en 2019.