Air Canada suspend indéfiniment plusieurs liaisons au Québec

En raison des restrictions de voyage liées à la COVID-19 et afin de préserver sa trésorerie, Air Canada suspend indéfiniment plusieurs liaisons régionales au Québec, notamment vers Val-d’Or, Gaspé et Baie-Comeau.

Le plus gros transporteur aérien au pays suspend pour une durée indéterminée 30 dessertes régionales intérieures en plus d’abolir huit escales partout au pays.

Au Québec, les liaisons Baie-Comeau-Montréal, Baie-Comeau-Mont-Joli, Gaspé-Les Îles-de-la-Madeleine, Gaspé-Québec, Sept-Îles-Québec, Val-d'Or-Montréal, Mont-Joli-Montréal et Rouyn-Noranda-Val-d'Or sont suspendues.

Il n’y aura plus d’escale à Gaspé, Baie-Comeau, Mont-Joli et Val-d'Or.

De plus, la liaison entre Montréal et Windsor en Ontario est aussi suspendue indéfiniment.

Air Canada a expliqué par communiqué mardi que ces réductions de services sont le résultat d’une «faiblesse constante de la demande tant dans le marché d'affaires que dans celui du loisir, conséquence de la COVID-19, des restrictions de voyage fédérales et provinciales et des fermetures de frontières, qui réduisent les perspectives de reprise à court et à moyen terme».

La compagnie aérienne a réitéré que le rétablissement du transport aérien prendra au moins trois ans.

Afin de préserver ses liquidités, l’entreprise compte aussi réévaluer son réseau et ses horaires, et même peut-être sabrer d’autres liaisons, pour réduire ses coûts.

Air Canada a perdu 1,05 milliard $ au premier trimestre de 2020. Elle a donc réduit de moitié son personnel, soit 20 000 employés, avec des mises à pied, des départs, des retraites anticipées et des congés spéciaux.

La compagnie a affirmé que son programme de compression des coûts et la réduction des dépenses lui ont fait économiser environ 1,1 milliard $.