C'est reparti pour le Village Vacances Valcartier

Les vacanciers peuvent finalement profiter des installations du Village Vacances Valcartier qui est de nouveau en action.

Il faut dire qu'il était minuit moins une pour l'organisation qui a multiplié les cris du cœur pendant la crise, surtout que la province a déjà connu deux canicules.

On a perdu beaucoup d'argent en raison du confinement et, avec le temps annoncé, on voulait pouvoir accueillir les clients le plus rapidement possible.

Bien sûr, il faut s'adapter à la crise sanitaire. Sur le sol, il y a du marquage pour rappeler la distanciation physique de deux mètres. Également, un peu partout, des stations de désinfection ont été installées.

Le personnel devra désinfecter les poignées des tubes entre chaque utilisation. Les tables à pique-nique, également les chaises seront espacées.

On a parlé également de la réservation en ligne parce que la capacité sur le site sera réduite à 30% de l'achalandage habituel.

«Quelqu'un qui veut absolument venir à une date précise doit le faire le plus vite possible, mais sinon, s'il reste de la place, le site Internet va afficher que c'est complet pour les journées complètes. S'il reste de la place, on ne refusera pas de gens à la porte, mais ça se pourrait qu'il y ait des journées complètes quand même, avec le beau temps qui s'en vient», explique Sandra Nadeau, directrice des communications.

Certaines personnes sont arrivées très tôt pour essayer pour la première fois les attractions, alors que d'autres revisitaient une activité qu'ils apprécient.

La saison est lancée. L'objectif n'est pas de faire des profits, mais bien de limiter les pertes encourues par la COVID-19.