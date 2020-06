COVID-19 : les États-Unis pourraient atteindre 100 000 nouveaux cas par jour sans intervention

De 40 000 nouveaux cas détectés par jour, les États-Unis pourraient passer à 100 000 à moins de nouvelles interventions pour endiguer la pandémie de COVID-19, a averti mardi Anthony Fauci, directeur de l’Institut américain des maladies infectieuses.

« Je ne serais pas surpris si nous atteignions 100 000 par jour si on ne renverse pas la tendance », a-t-il déclaré lors d’une audition au Sénat américain.

Les États-Unis travaillent toujours avec l’OMS

Malgré la décision de Donald Trump de couper les ponts avec l’Organisation mondiale de la santé (OMS), les États-Unis continuent de travailler au jour le jour avec elle, a dit mardi un haut responsable de santé.

« Je n’ai pas été rappelé, je n’ai reçu aucune instruction pour que je me retire », a déclaré Brett Giroir, secrétaire adjoint à la Santé, et membre du conseil exécutif de l’OMS.

« De toute façon il y aura probablement un autre conseil exécutif en octobre, je crois que nous tous continuons à travailler avec l’OMS en tant que membre de l’OMS, en ce qui concerne les standards de santé publique », a-t-il ajouté.

Brett Giroir a précisé que les Américains avaient par exemple participé à une réunion sur la drépanocytose il y a deux jours.

« Est-ce que nous resterons membre, est-ce que j’irai au conseil exécutif, je n’ai pas encore reçu d’instruction », a-t-il dit.

Le 29 mai, Donald Trump déclarait : « Parce qu’ils ont échoué à faire les réformes nécessaires et requises, nous allons mettre fin aujourd’hui à notre relation avec l’Organisation mondiale de la Santé et rediriger ces fonds vers d’autres besoins de santé publique urgents et mondiaux qui le méritent ».